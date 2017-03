Haben Sie sich schon daran gewöhnt, mit "Senatorin" angesprochen zu werden?

Eindeutig: Nein.

Was wollten Sie beruflich werden, als Sie 16 waren?

Ich wollte zur berittenen Polizei.

Wovor sind Sie in Ihrem Leben schon geflohen?

Ich bin noch nie geflohen.

Wenn Sie eine Position einer anderen Partei übernehmen könnten – welche wäre das?

Da fällt mir jetzt gar keine ein. Sonst wäre ich vielleicht ja auch in der anderen Partei.

Was hat Sie in den vergangenen Wochen am meisten gefreut?

Dass es gelungen ist, mit dem Freizug der Turnhallen zu beginnen und damit ein Zeichen zu setzen, dass sich endlich was in dieser Stadt bewegt und geflüchtete Menschen ein besseres Leben haben.

Und was hat Sie geärgert?

Dass es immer noch so langsam gegangen ist und wir nicht fertig sind.

Wie geht der Satz weiter: Wen ich abends nach Hause komme..

… dann schaue ich mir meine Post an. Das ist ein absolutes Muss: Bearbeiten meiner Post.