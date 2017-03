Unter dem Motto "Religionen für ein weltoffenes Berlin" wollen am Donnerstag Vertreter mehrerer Religionsgemeinschaften auf dem Breitscheidplatz eine Friedenskundgebung abhalten. Es haben sich auch vier Vereine angekündigt, die wegen Kontakten zu Islamisten vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Von Oliver Noffke

Am frühen Donnerstagabend wollen mehrere Berliner Vertreter von Religionsgemeinschaften auf dem Breitscheidplatz gegen religiös motivierte Gewalt demonstrieren. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) soll zu Beginn ein Grußwort sprechen. Eingeladen haben die Kirchgemeinde der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sowie der Verein Neuköllner Begegnungsstätte e.V (NBS) und die Dar-Assalam-Moschee. Mehr als zwei Dutzend Gruppen haben sich angekündigt; sie vertreten Christen, Muslime, Juden, Hindus, Sikh und Buddhisten. Einziges Problem: Vier der teilnehmenden Vereine werden vom Berliner Verfassungsschutz beobachtet. Sie sollen Kontakte zu Islamisten haben.

Der jüdische Verein American Jewish Center Berlin (AJC) nannte die Teilnahme dieser Vereine am Mittwoch "alarmierend" und kritisierte, dass weder auf den Veranstaltungsflyern noch im Kundgebungsaufruf an den Anschlag vom 19. Dezember auf dem Breitscheidplatz hingewiesen werde. "Es wird lediglich generisch zur Andacht an 'Opfer von Gewalt im Namen von Religionen' aufgerufen", heißt es auf der Webseite des Vereins.

Es sei zudem unverständlich, dass der NBS in seinem Aufruf davon schreibt, dass "Verfassungsfeinde den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gefährden" und gleichzeitig von Islamisten unterstützt werde, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgten, teilte AJC mit. Die Senatskanzlei war zu den Vorwürfen am Mittwochabend nicht mehr erreichbar.