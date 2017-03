Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat dem neuen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zur Amtsübernahme gratuliert. Das eindrucksvolle Votum bei der Wahl am 12. Februar sei ein Beleg für das profunde Vertrauen, das der ehemalige Außenminister in der Bevölkerung genieße, hieß es in einem Glückwunschschreiben am Sonntag.

"Gerade die Brandenburgerinnen und Brandenburger freuen sich für Sie, da Sie sich über viele Jahre als ihr Abgeordneter im Bundestag für die Belange unserer Region eingesetzt haben", unterstrich Woidke.