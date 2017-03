Erwartete Personalwechsel nach der Bundestagswahl - Diese AfD-Politiker kommen und gehen im Abgeordnetenhaus

03.03.17 | 07:31 Uhr

Die AfD strebt nach Einfluss im Bundestag - und ihre Mitglieder kämpfen um die begehrten vorderen Plätze auf den Landeslisten. Wer hat Chancen auf den Bundestag und wer könnte die Lücken in Berlin füllen? Die Nachrücker stehen schon bereit. Von Tina Friedrich



Die Berliner AfD entscheidet am Samstag über ihre Landesliste für die Bundestagswahl. Das Interesse ist groß: Nach Angaben der Partei werden sich bis zu 60 Personen um einen Listenplatz bewerben. Einige sind einfache Parteimitglieder, einige üben Ämter im Landesverband aus, und dann sind da noch welche, die für die AfD im Berliner Abgeordnetenhaus sitzen. Sollten sie am 24. September als Direktkandidaten oder über die Landesliste in den Bundestag einziehen, kommen die Nachrücker zum Zug - jene, die es über die Liste bei der Landtagswahl im September 2016 nicht mehr ins Abgeordnetenhaus geschafft haben. "Drei bis vier Mandate sind realistisch", schätzt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Berlin, Karsten Woldeit. Nach den letzten Umfragen könnte die AfD bei der Bundestagswahl zwischen acht und elf Prozent bekommen. Aus Berlin würden aller Voraussicht nach Beatrix von Storch, Hans-Joachim Berg, Götz Frömming und möglicherweise Nicolaus Fest in den Bundestag einziehen.

Zwei Nachrücker sind wahrscheinlich

Für die Berliner Abgeordnetenhausfraktion hat das Konsequenzen. Denn wenn Von Storch in den Bundestag einzieht, muss ihr jemand im Europaparlament nachfolgen. Hier bestehen Chancen für Hugh Bronson - derzeit in der Berliner Fraktion europapolitischer Sprecher. Bronson kandidiert am Wochenende auch gar nicht erst für die Landesliste, wie er rbb|24 sagte. Auf der Liste der Nachrücker im Europaparlament stehen noch vier Männer vor ihm, von denen aber wiederum auch einige für den Bundestag kandidieren. Mit Berg und möglicherweise auch Curio könnten weitere Fraktionsmitglieder das Abgeordnetenhaus verlassen. Darüber hinaus treten sechs Fraktionsmitglieder als Direktkandidaten in den Bezirken an (siehe Liste am Ende des Artikels), wenn auch mit teilweise geringen Erfolgsaussichten. Zwei Nachrücker in der Berliner Fraktion sind damit wahrscheinlich.

Tommy Tabor

Ehemaliger Leistungssportler Tommy Tabor

Der erste ist Tommy Tabor, 34, aus dem Bezirksverband Spandau. Er hat den Einzug ins Abgeordnetenhaus auf Listenplatz 21 knapp verpasst und sieht nun Chancen, seine Enttäuschung vom September wett zu machen. Der Unternehmensberater und ehemalige Renn-Kanut ist heute stellvertretender Bezirksvorsitzender in Spandau. Dort kümmert er sich vor allem um die Bereiche Sport, Wirtschaft und Verkehr. Spandau gilt in Berlin als ein gemäßigter Bezirksverband. Sein Vorsitzender Andreas Otti wurde vergleichsweise rasch noch im November zum Stadtrat gewählt, bei Veranstaltungen der Spandauer AfD kommen vor allem Vertreter des gemäßigten Flügels. Zu den parteiinternen Streitereien nach der umstrittenen Dresdner Rede des thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke will Tabor sich nicht äußern. "Das Parteiprogramm ist wichtiger als die Aussagen einzelner", sagt er rbb|24. Auf Facebook schreibt er: "Es gibt sicherlich bessere Starts in ein Wahljahr." Tabor war zehn Jahre lang CDU-Mitglied, bevor er im November 2014 in die AfD eintrat. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann studierte er Wirtschaftsrecht und BWL in Potsdam. Er ist nicht verheiratet und hat einen kleinen Sohn.

Expertin für Jugendarbeitslosigkeit Sabine Gollombeck

Zweite Nachrückerin auf der Liste ist Sabine Gollombeck, 56, Beisitzerin im einflussreichen Bezirksverband Steglitz-Zehlendorf. Gollombeck gilt wie Tabor als Sacharbeiterin. Hans-Joachim Berg, der Gollombeck aus der Arbeit im Bezirksverband kennt, nennt sie gar eine "Sachfanatikerin". Laut Berg ist sie weder dem gemäßigten noch dem national-konservativen Lager der AfD zuzuordnen und habe auch keinerlei "ideologische Veranlagung". "So eine ist sie nicht", fügt Berg hinzu. Gollombecks Fachgebiet ist die Jugendarbeitslosigkeit. Sie ist in einem Jobcenter für die Vermittlung und Qualifizierung von Jugendlichen zuständig. Im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" sprach sie sich vor der Berliner Wahl im September dafür aus, Ausbildungsplätze schneller zu besetzen und mehr Teilzeitangebote für Mütter zur entwickeln. Für ein Gespräch mit rbb|24 war sie nicht zu erreichen.

Beatrix von Storch könnte vom Europaparlament in den Bundestag wechseln

Von Storch wird wohl Spitzenkandidatin

Beatrix von Storch gilt als sichere Berliner Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl. Die Berliner Landesparteivorsitzende sitzt derzeit im Europaparlament und hält sich landespolitisch zurück. Ihr Co-Landeschef Georg Pazderski will entgegen früherer Berichte nun doch nicht in den Bundestag gehen. Er kandidiert zwar noch als Direktkandidat in Pankow, wird sich aber nicht für die Landesliste bewerben, wie er rbb|24 sagte. Um Listenplatz zwei und drei werden sich voraussichtlich Hans-Joachim Berg und Götz Frömming duellieren. Berg ist Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus und kulturpolitischer Sprecher der Fraktion. Er war bis vor kurzem Bezirksvorsitzender in Steglitz-Zehlendorf. Frömming war bis Januar 2016 Mitglied im Berliner Landesvorstand. Als Beatrix von Storch und Georg Pazderski zu den beiden Landesvorsitzenden gewählt wurden, trat Frömming zurück. Der ehemalige stellvertretende Bild-Chefredakteur Nicolaus Fest trat erst im Herbst 2016 in die AfD ein. Bei seiner Vorstellung verglich er den Islam mit einer totalitären Bewegung und forderte, alle Moscheen in Deutschland schließen zu lassen. Auf Listenplatz 5 könnte nach parteiinternen Schätzungen Gottfried Curio landen, derzeit integrationspolitischer Sprecher der Berliner Abgeordnetenhausfraktion.

Die AfD-Direktkandidaten in den Bezirken Mitte Beatrix von Storch Friedrichshain-Kreuzberg Sybille Schmidt

Pankow Georg Pazderski (AGH-Fraktion) Charlottenburg-Wilmersdorf Nicolaus Fest Spandau Andreas Otti Steglitz-Zehlendorf Hans-Joachim Berg (AGH-Fraktion) Tempelhof-Schöneberg Lothar Mundt Neukölln Andreas Wild (AGH-Fraktion)

Treptow-Köpenick Martin Trefzer (AGH-Fraktion) Marzahn-Hellersdorf Jeannette Auricht (AGH-Fraktion) Lichtenberg Marius Radtke Reinickendorf Dieter Neuendorf (AGH-Fraktion)