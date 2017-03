Das Aus des Cafés Filou in Berlin-Kreuzberg war schon beschlossen, die Eigentümer hatten der Betreiberfamilie nach 16 Jahren gekündigt. Doch dann änderte ein Anruf der Hausbesitzer alles - und die Café-Betreiber können sich auf traumhafte Konditionen freuen.

Die Zukunft des Café Filou in Berlin-Kreuzberg ist vorerst gesichert: Die beiden Eigentümer des Hauses in der Reichenberger Straße haben die Kündigung gegenüber den Mietern der Café-Räume zurückgezogen. Das gab die Unterstützer-Initiative "Filou bleibt" am Sonntagabend bekannt. Bisher hatten sie darauf gepocht, dass die Betreiber im Sommer 2017 schließen müssen.

In einem persönlichen Gespräch hätten die beiden Vermieter, zwei britische Investoren, der betroffenen Familie nun zugesichert, dass diese langfristig zu guten Konditionen bleiben könne. Zunächst soll der Vertrag drei Jahre gelten, danach würde er sich automatisch jeweils um weitere fünf Jahre verlängern. Außerdem könne der Vertrag unter normalen Umständen nur einseitig vom Mieter beendet werden. Auch die Miete bleibe unverändert, hieß es von der Initiative.