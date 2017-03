Audio: Radio Eins | 09.03.2017 | Interview mit Canan Bayram

Ende der "Null-Toleranz" - Grüne: Polizei soll Konzept gegen Drogen im Görli vorlegen

09.03.17 | 14:29 Uhr

Gegen den Drogenhandel am Görlitzer Park will der Berliner Senat künftig weniger Polizisten einsetzen. Die bisherige "harte" Strategie sei gescheitert. Ein neues Konzept gibt es noch nicht. Nun soll die Polizei selbst Vorschläge machen. Am nahen "Kotti" soll mittelfristig eine mobile Polizeiwache stehen.

Nach dem erklärten Ende der Null-Toleranz-Zone für den Drogenhandel im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg sehen die Grünen jetzt die Polizei am Zug. Eine neue Strategie gebe es noch nicht - sie werde jetzt gemeinsam mit dem Bezirk entwickelt, sagte die Grünen-Rechtsexpertin Canan Bayram am Donnerstag dem rbb. Darin solle die Polizei "natürlich weiterhin eine Rolle spielen". Da der Bezirk bereits ein Konzept zum Parkmanagement und den Parkläufern habe, müsse nun in erster Linie die Polizei entscheiden, "wie sie dort weiter Beamte einsetzen kann und wie sich das mit dem Konzept des Bezirks ergänzt".

Canan Bayram, rechtspolitische Sprecherin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus

Die Innenverwaltung hatte am Vortag angekündigt, die Null-Toleranz-Strategie der Vorgängerregierung beim Drogenhandel im "Görli" aufzugeben. Um die Dealer aus den Grünanlagen zu vertreiben, gab es bisher verstärkt Razzien der Polizei, zudem wurde der Besitz auch kleiner Mengen von Cannabis strafrechtlich verfolgt. In Zukunft soll die Polizei weiter vor Ort sein, aber nicht mehr in bisheriger Stärke, hieß es am Mittwoch. Die Opposition kritisiert dies scharf.

"Drogenpolitik ganzheitlich angehen"

Die bisherige Strategie sei gescheitert, sagte Canan Bayram weiter. Der Drogenverkauf sei weitergegangen. Anwohner hätten sich zudem durch "die Art und Weise" des Polizeieinsatzes im Park gestört gefühlt: "Die Polizei ist mit einer großen Anzahl von Beamten einmal durchgelaufen, und danach war alles genauso wie vorher."

Dass man nun weniger Polizisten einsetzen will, wertet die Grünen-Politikerin nicht als Kapitulation vor den Drogenhändlern. Vielmehr habe sich der rot-rot-grüne Senat grundsätzlich vorgenommen, eine andere Drogenpolitik zu betreiben: "Man muss sich von dem Gedanken lösen, dass die Drogenpolitik nur mit Polizei gelöst werden kann. Das Thema muss man sich ganzheitlich vornehmen. Dazu gehört auch die Entkriminalisierung der weichen Drogen." Der rot-rot-grüne Senat hat angekündigt, eine reglementierte Cannabis-Freigabe für Erwachsene zu prüfen. Gleichzeitig sollen Suchtberatung und Prävention vor allem für Jüngere deutlich aufgestockt werden.

Eine mobile Polizeiwache wie am Alexanderplatz soll es auch am "Kotti" geben.

Mehr Polizei ans Kottbusser Tor

Am Kottbusser Tor – in der Nähe des Görlitzer Parks - soll eine mobile Polizeiwache stationiert werden: ein zusätzliches, größeres Einsatzfahrzeug. Dies soll bis zum Jahresende geschehen, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Den Kottbusser Platz bezeichnete Geisel als Kriminalitätsschwerpunkt. Im vergangenen Jahr wurden dort 600 Gewaltstraftaten und mehrere hundert Drogendelikte registriert. Deshalb ist die Polizei bereits mit einer Sondereinsatztruppe präsent. Gegenwärtig erarbeite die Innenverwaltung ein Konzept, nach dem in Berlin mindestens fünf mobile Wachen errichtet werden sollen, sagte der Senator. Außerdem soll es ein Gesamtkonzept für die Zusammenarbeit von Anwohnern, Gewerbetreibenden und Bezirksämtern bei der Kriminalitätsbekämpfung geben.