Keine Wahlkampfveranstaltungen türkischer Regierungsmitglieder in Berlin - so die Forderung im Berliner Abgeordnetenhaus. Das Besondere daran: Der Antrag kommt gemeinsam von CDU, FDP und AfD. Die Opposition zieht erstmals an einem Strang. Von Thorsten Gabriel

"Entschließungsantrag der Fraktion der FDP, der Fraktion der CDU und der AfD-Fraktion", steht auf der Drucksache. Eine politische Kombination, wie es sie seit Beginn der neuen Wahlperiode im Oktober noch nicht gegeben hat. "Keine Zusammenarbeit mit der AfD", hatte etwa der frühere CDU-Generalsekretär Kai Wegner noch im Wahlkampf gefordert. Die AfD sei weder regierungs- noch oppositionsfähig, ihr ganzes Gebahren beruhe darauf, Menschen von der Demokratie zu entfremden, so der Unionsmann seinerzeit wörtlich in einer Pressemitteilung.



Doch nun also: ein gemeinsamer Antrag. Gegen weitere Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Berlin. Für die Fraktionschefin der Grünen, Silke Gebel, ist die Sache klar: "Es ist auf jeden Fall ein Tabubruch." Von einem "Fehler" spricht sie. "Wir finden auch, gerade in so einer Frage mit einer Partei, die dezidiert menschenverachtend und rechtspopulistisch ist, zusammenzustehen, ist sehr schwierig und bewegt sich auf sehr dünnem Eis", warnt Gebel. "Da fragen wir uns schon: Was hat die FDP, was hat die CDU dabei getrieben, so einen Antrag zusammen zu stellen?"