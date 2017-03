Wellmann sagte dem Blatt, er habe sich inzwischen von einem Mitarbeiter getrennt, der unter Fälschungsverdacht steht. Zudem habe er eidesstaatlich versichert, nichts mit den Manipulationen zu tun zu haben, hieß es weiter.

CDU-Generalsekretär Stefan Evers sagte am Montagabend, der Landesverband habe nun den Partei-Justiziar mit der Aufklärung beauftragt. Bisher wurden die Direktkandidaten in den CDU-Kreisverbänden immer von Delegierten gewählt.



Heilmann, der Kreisvorsitzende in Steglitz-Zehlendorf, hatte sich für eine Mitgliederentscheidung stark gemacht, diese wurde auch so beschlossen. Im ersten Anlauf am 1. März erreichten Wellmann und Heilmann ein Patt. Deshalb ist der zweite Wahlgang am kommenden Sonntag erforderlich.