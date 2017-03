Die Staatsanwaltschaft weiß von ihrer mutmaßlichen Entscheidung zu dem Fall indessen nichts. Pressesprecher Martin Steltner sagte gegenüber rbb|24 am Donnerstag, dass noch gar nicht entschieden wurde, ob gegen Wellmann ermittelt werde oder nicht. "Es gibt gegenwärtig keine Ermittlungen, es gab bisher keine Ermittlungen. Wir prüfen den Sachverhalt", so Steltner.

Die Suche des CDU-Verbands Steglitz-Zehlendorf nach einem Direktkandidaten für die anstehende Bundestagswahl treibt seltsame Blüten. In einer Pressemitteilung ließ der Anwalt von Karl-Georg Wellmann, einem der beiden Kandidaten, am Mittwoch mitteilen, dass die Berliner Staatsanwaltschaft keinen Anlass für Ermittlungen gegen seinen Mandanten sehe. "Damit ist unmissverständlich und eindeutig belegt, dass die […] erhobenen Vorwürfe substanzlos sind", heißt es in der Mitteilung, der Kanzlei Danckert Hubert Bärlein.

Der Bundestagsabgeordnete Karl-Georg Wellmann steht im Verdacht, Antwortbögen einer Mitgliederbefragung gefälscht zu haben. Wellmann bestreitet das und wirft seinerseits Kreisverbandschef Thomas Heilmann eine Intrige vor. Beide konkurrieren um die Direktkandidatur für die Bundestagswahl in dem Bezirk. Eine erste Abstimmung wurde am 1. März abgebrochen. Im zweiten Wahlgang erhielten beide Kandidaten gleich viele Stimmen. Für einen dritten Durchlauf war es an dem Abend bereits zu spät. Am Sonntag stimmt der Kreisverband erneut über die Kandidatur ab.