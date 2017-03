CDU will Volksinitiativen für Videoüberwachung unterstützen

Die Berliner CDU sieht kaum noch Chancen, die Ausweitung der Videoüberwachung im Abgeordnegtenhaus durchzubringen. Deshalb kündigte Fraktionschef Florian Graf nun an, ab nächster Woche Volksinitiativen zu diesem Thema zu unterstützen.

Die Berliner CDU-Fraktion setzt beim Thema Videoüberwachung jetzt auf Bürgerengagement. Fraktionschef Florian Graf sagte am Donnerstag, nachdem sich abzeichne, dass Anträge der CDU für eine Ausweitung der Videoüberwachung keine Mehrheit im Parlament fänden, würde man nun Volksinitiativen und ähnliche Aktivitäten unterstützen.

Sorgen mehr Kameras für mehr Sicherheit in Berlin? CDU und AfD sind davon zwar überzeugt, konnten sich aber mit ihrer Forderung im Innenausschuss am Montag nicht durchsetzen.

Aus ihrer Oppositionsrolle heraus hatten die Christdemokraten versucht, mehr Videoüberwachung in die Stadt zu bringen. Nun verweist Graf auf eine von Bürgern gestartete Online-Petition und eine unlängst gegründete Interessengemeinschaft. Darin engagieren sich unter anderem der frühere Neuköllner Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) und Ex-Justizsenator Thomas Heilmann (CDU).



Sollten die Anträge der CDU am kommenden Donnerstag im Abgeordnetenhaus endgültig abgelehnt werden, würde man dann Initiativen der direkten Demokratie wie diese unterstützen, so Graf.