Die Diätenerhöhung für die 88 Landtagsabgeordneten in Brandenburg dürfte deutlich niedriger ausfallen als geplant. Wie die "Märkische Oderzeitung" berichtet, sollen die Bezüge statt um 4,4 Prozent nur um 1,9 Prozent steigen.

Der Parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion, Thomas Domres, bestätigte, dass es Gespräche mit anderen Fraktionen gegeben habe und ein Vorschlag in dieser Größenordnung existiere. Am 29. März werde der Hauptausschuss darüber debattieren, am 5. oder 6. April könnte dann der Landtag entscheiden. Von der CDU-Fraktion hieß es, man befinde sich noch in der Abstimmung. Die Grünen erklärten, es gebe neue Vorschläge. Man wolle aber noch keine Einzelheiten nennen.