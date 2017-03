Mit einem Mehrweg-System will Berlin die Flut der To-Go-Becher stoppen. Das beschloss am Donnerstag das Parlament. Doch nicht nur das Klima soll profitieren - sondern auch das Image.

Der Berliner Senat soll ein Konzept für einen Mehrweg-Becher entwickeln - das hat am Donnerstag das Berliner Abgeordnetenhaus beschlossen. Mit den Stimmen der Regierungsparteien SPD, Linke und Grüne sowie der CDU forderte das Parlament den Senat auf, ein solches System zu entwerfen und einzuführen. AfD und FDP lehnten die Initiative als überflüssig ab.

Jahr für Jahr landeten rund 2400 Tonnen To-Go-Becher im Berliner Müll - das sei schlecht für die Sauberkeit der Stadt und schlecht fürs Klima, argumentiert die Koalition. Der Deutschen Umwelthilfe zufolge werden in Berlin pro Jahr geschätzt 170 Millionen Becher verbraucht - 460.000 am Tag. Durchschnittlich nutzt damit ein Mensch in Berlin 49 Wegwerf-Becher jährlich.