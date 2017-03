Rede des türkischen Präsidenten - Erdogan nennt Deniz Yücel "deutschen Agenten"

03.03.17 | 21:23 Uhr

Der Ton wird schärfer im Streit zwischen Deutschland und der Türkei: In einer Rede am Freitag in Istanbul warf der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dem inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel Spionage für Deutschland vor.



Bislang hatte sich der türkische Präsident Erdogan nicht zum Fall Deniz Yücel geäußert. Am Freitagabend holte er das nach: In einer Rede in Istanbul bezeichnete er den inhaftierten "Welt"-Journalisten als "deutschen Agenten" und Vertreter der in der Türkei verbotenen kurdischen PKK. "Diese Person hat sich einen Monat lang im deutschen Konsulat versteckt", so Erdogan nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. "Einen Monat lang haben wir gesagt, übergebt ihn uns, er soll vor Gericht gestellt werden."

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan

Auswärtiges Amt weist Spionage-Vorwurf zurück

Die Bundesregierung hat die Spionagevorwürfe umgehend zurückgewiesen. "Das ist abwegig", hieß es dazu am Freitagabend aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Kurz vor Erdogans wütendem Redeauftritt hatte es noch Anzeichen für ein Bemühen um diplomatische Deeskalation in der deutsch-türkischen Krise gegeben: Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu telefonierten am Freitagnachmittag und verabredeten nach Angaben aus Ankara ein Treffen für kommenden Mittwoch.

Kritik an Absage von Wahlkampfauftritten in Deutschland

Erdogan kritisierte außerdem die Absage der Auftritte türkischer Minister in Deutschland, die dort für das ihm angestrebte Präsidialsystem werben wollten. "Sie lassen unseren Justizminister

nicht zu Wort kommen. Sie lassen unseren Wirtschaftsminister nicht zu Wort kommen." Die Verantwortlichen müssten wegen "Beihilfe zum Terror vor Gericht kommen. Das liegt so offen auf der Hand", so Erdogan.

Die Städte Köln, Gaggenau und Frechen hatten organisatorische Gründe und Sicherheitsbedenken für die Absage der Auftritte angeführt. Mitte April findet ein Referendum über die Pläne von Staatschef Erdogan statt, auch 1,4 Millionen in Deutschland lebende Türken sind stimmberechtigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wies diese Kritik am Rande eines Besuchs in Tunesien zurück. "Was das konkrete Abhalten einer Versammlung anbelangt, liegt die Genehmigungspraxis auf der kommunalen Ebene", sagte sie.

Solidarität für Yücel auch in Berlin

Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel befindet sich seit Mitte Februar in der Türkei in Gewahrsam. Ihm werden Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Yücel hatte sich selber ins Polizeipräsidium in Istanbul begeben, weil nach ihm gefahndet wurde. Er wurde festgenommen und nach 13 Tagen in Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft genommen. Nun sitzt er im Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul.

Die Verhaftung des "Welt"-Korrespondenten hatte scharfe Kritik in Deutschland hervorgerufen. Außerdem solidarisierten sich viele mit Yücel. In Berlin hatte es mehrfach Demonstrationen für die Freilassung von Yücel und anderer inhaftierter Journalisten gegeben.