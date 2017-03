Urteil in Luckenwalde

Eine 28-Jährige, die auf Facebook gehen Flüchtlinge gehetzt hat, ist am Mittwoch in Luckenwalde zu 900 Euro Geldstrafe verurteilt worden.

Nach Angaben des Amtsgerichts gab die Frau zu, dass sie im Oktober 2015 in dem sozialen Netzwerk gefordert hatte, Flüchtlinge zu ertränken. Das Gericht verurteilte sie nun wegen Volksverhetzung.



Die Äußerung der 28-Jährigen erfülle den Straftatbestand der Volksverhetzung, weil sie geeignet sei, das Vertrauen der betroffenen Bevölkerungsteile in den Rechtsstaat zu erschüttern und das psychische Klima aufzuheizen, so die Anklage. Die 28-Jährige habe sich vor Gericht aber reumütig gezeigt, erklärte Amtsgerichtsdirektorin Roswitha Neumaier.