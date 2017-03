In Berlin lebender Flüchtling und das Merkel-Selfie

Der Syrer, der in Berlin lebt, unterlag mit seinem Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen das Netzwerk und muss weiterhin selbst verleumderische Beiträge gegen ihn suchen und melden.

Der US-Konzern Facebook muss in seinem sozialen Netzwerk weiterhin nicht aktiv nach verleumderischen Beiträgen gegen den syrischen Flüchtling Anas M. suchen und diese löschen. Das hat das Landgericht Würzburg am Dienstag entschieden.

Facebook habe sich die Verleumdungen von Dritten nicht zu eigen gemacht und könne deshalb nicht zu einer Unterlassung gezwungen werden, begründete das Landgericht Würzburg am Dienstag sein Urteil. Allein die Frage, ob das Landgericht für das Verfahren zuständig sei, sei schwierig, so der Vorsitzende Richter der ersten Zivilkammer, Volkmar Seipel.

M.s Anwalt, der Würzburger IT-Jurist Chan-jo Jun, sieht nun vor allem den Gesetzgeber in der Pflicht, weil Appelle an die Freiwilligkeit nicht ausreichten. Er sieht die Notwendigkeit hoher Geldstrafen. Es müsse Unternehmen wie Facebook finanziell weh tun, geltendes Recht zu verletzen, sagte er am Dienstag.