Volksbegehren "Tegel bleibt offen" - Tegel offen halten - geht das überhaupt?

21.03.17 | 06:26 Uhr

Die Frist für das Volksbegehren zum Offenhalten von Tegel ist abgelaufen. Nun werden die Unterschriften gezählt. Doch ist es juristisch überhaupt möglich, Tegel dauerhaft weiter zu betreiben? Und wie sehen die möglichen Szenarien aus, sollte es zum Volksentscheid kommen?

In der Nacht zu Dienstag ist die Frist für das Volksbegehren zum Weiterbetrieb des Flughafens Tegel abgelaufen. Die Initiatoren hatten bereits zuvor angegeben, deutlich mehr Unterschriften als die notwendigen 174.000 Stimmen gesammelt zu haben. Die endgültige Zahl der abgegebenen Stimmen soll nun am Dienstag bekannt gegeben werden. Anschließend werden diese überprüft. Anfang April wird klar sein, wie viele davon gültig sind. Doch welche Folgen könnte ein erfolgreiches Volksbegehren konkret haben? Und was ist, wenn es anschließend zum Volksentscheid kommt und dieser Erfolg hat? rbb|24 hat die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Tegel weiterbetrieben wird?

Wenn das Volksbegehren erfolgreich ist, besteht natürlich auch die Chance, einen Volksentscheid zu gewinnen. Notwendig ist die Teilnahme von mindestens 25 Prozent der wahlberechtigten Berlinerinnen und Berliner (Quorum), und bei der Abstimmung müsste sich die Mehrheit für eine Offenhaltung von Tegel aussprechen. Wahlberechtigt sind derzeit etwa 2,5 Millionen Menschen. Ob es berlinweit eine Stimmung pro Tegel gibt, ist offen. Fakt ist: Es gibt nicht nur die Tegel-Liebhaber und Menschen, die kurze Wege aus dem Zentrum zum Airport haben wollen. Viele Stimmen würden die Tegel-Befürworter wohl auch aus dem Berliner Umfeld des künftigen Flughafens BER in Schönefeld bekommen. Der Weiterbetrieb von Tegel hieße im Umkehrschluss nämlich weniger Flugbetrieb in Schönefeld und damit auch weniger Fluglärm. Mit jedem Tag, an dem der BER nicht an den Start gehen kann, verlieren zudem immer mehr Menschen den Glauben, dass es überhaupt noch einmal etwas mit dem neuen Flughafen wird. Insofern dürfte die Verbundenheit mit dem funktionierenden Altflughafen Tegel weiter wachsen.



Hintergrund Volksbegehren hat gute Chancen auf Erfolg - Tegel-Unterstützer sammeln fast 200.000 Unterschriften Das am Montag endende Volksbegehren zum Weiterbetrieb des Flughafens Tegel steht offenbar vor einem Erfolg: Die Initiatoren sammelten laut FDP-Chef Sebastian Czaja deutlich mehr Unterschriften als nötig. Für die Wirtschaftssenatorin ist das keine gute Nachricht.



Welche Argumente sprechen für einen Weiterbetrieb?

Zuallererst die Schwierigkeiten am BER: Bauverzug, keine genaue Terminplanung und drohende Kapazitätsprobleme. Der BER wurde für 27 Millionen Passagiere geplant. Wenn er dann mal fertig wird, ist er schon zu klein. In diesem Jahr hat die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg in Tegel und Schönefeld (alt) schon über 30 Millionen Passagiere abgefertigt. Eine Erweiterung der Kapazitäten des BER durch ein zusätzliches Terminal bis 2023 auf dann 40 Millionen Passagiere ist allerdings bereits geplant. Durch weitere Ausbaumaßnahmen könnte der BER auch bis zu 50 Millionen Passagiere abfertigen, argumentiert die Flughafengesellschaft.

Viele Geschäftsleute und Politiker, die es eilig haben und kurze Wege wollen, argumentieren trotzdem für Tegel. Gewiss wäre es auch ein Statusmerkmal, dass sie weiterhin im Herzen von Berlin landen könnten. Zudem argumentieren viele, jede Metropole brauche zwei Flughäfen. Sollte es am BER mal ein Problem geben, müssten die Flieger nach Leipzig, Rostock oder Hannover ausweichen. Bislang hat Berlin vier Rollbahnen (in Tegel und Schönefeld). Künftig muss der BER mit zwei Bahnen auskommen. Was passiert im Havariefall?



Tegel offen halten, auch wenn der BER irgendwann eröffnet wird. Geht das juristisch überhaupt?

Die juristischen Hürden, die bei einer Offenhaltung von Tegel genommen werden müssten, wären mit Sicherheit außerordentlich hoch. Es gibt einen Bescheid aus dem Jahr 2004, nach dem der Flughafen Tegel ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme des BER geschlossen werden muss. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Urteil aus dem Jahr 2006 festgesetzt, dass der Flughafen BBI, später BER, nur genehmigt werden kann, wenn im Gegenzug die beiden Innenstadtflughäfen Tegel und Tempelhof geschlossen werden. Tegel-Befürworter wiederum berufen sich auf Gutachten (unter anderem des Deutschen Bundestages), wonach eine Offenhaltung des Altflughafens möglich wäre. Sie sehen keine Koppelung an den Planfeststellungsbeschluss des BER. Damit sehen sie auch keine Gefahr, dass mit einer Offenhaltung von Tegel der Planfeststellungsbeschluss und damit die Genehmigungsgrundlage angegriffen werden könnte. Was einst politisch entschieden wurde, könne heute auch politisch zurückgenommen oder anders entschieden werden, so die Argumentation. Die Tegel-Gegner sehen den Schließungsbeschluss dagegen als unwiderruflich an und jeder Versuch, ihn aufzuweichen, würde aus deren Sicht die Rechtsgrundlagen des BER gefährden.

Welche Schritte wären nötig, um Tegel dauerhaft weiter zu betreiben?

Die Senatsverwaltung hat mit Bescheid vom 29. Juli 2004 die luftrechtliche Genehmigung für Tegel widerrufen: "Dieser Widerruf wird mit Ablauf von sechs Monaten wirksam, nachdem die Verlängerung der künftigen Start und Landebahn 07/25R (Nordbahn) auf 3.600 Meter und der Neubau der künftigen Start- und Landebahn 07R/25L (Südbahn) des Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld mit einer Länge von mindestens 4.000 Metern funktionsfähig in Betrieb genommen worden ist." Dieser Widerruf müsste also widerrufen werden. Viele Juristen gehen jedoch davon aus, dass ein neues Genehmigungsverfahren notwendig wäre, um Tegel erneut als Flughafen zu widmen. Ein neues Genehmigungsverfahren für einen Airport mitten in Berlin wird wiederum als aussichtslos eingestuft. Umstritten sind die Auswirkungen auf den Planfeststellungsbeschluss des BER. In den Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichtes in seinem Urteil zur Planfeststellung vom 16. März 2004 heißt es: "Zuzustimmen ist den Klägern darin, dass der planfestgestellte Ausbau des Flughafens Schönefeld unter Beibehaltung der beiden innerstädtischen Flughäfen fachplanerisch nicht gerechtfertigt wäre." Das sah die zuständige Planfeststellungsbehörde nicht anders und unterstrich, "dass das Ausbauvorhaben Schönefeld untrennbar mit der Schließung der beiden Innenstadt-Flughäfen verbunden ist." Als habe das Bundesverwaltungsgericht seinerzeit schon die heutigen Diskussionen geahnt, heißt es: "Der Antrag auf Erlass einer neuen Betriebsgenehmigung bleibt zwar unbenommen. Die Neuerteilung stünde jedoch unter dem Vorbehalt des §6 Abs. 3 LuftVG. Bei unveränderter Planungsgrundlage (Ausbau des Flughafen Berlin-Schönefeld zum 'Single'-Flughafen) beeinträchtigte indes eine erneute Betriebsgenehmigung für die Flughägen Tegel und/oder Tempelhof die öffentlichen Interessen in unangemessener Weise." Geändert werden müsste darüber hinaus der gemeinsame Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg. Auch dafür bedarf es eines politischen Willens sowohl in Berlin als auch in Brandenburg, der derzeit nicht absehbar ist.



mehr zum thema Interview | 100 Tage Rot-Rot-Grün - Pop: "Der BER braucht Ruhe vor politischen Ausschlägen" Seit rund 100 Tagen ist Ramona Pop grüne Wirtschaftssenatorin in Berlin. Im rbb-Interview spricht sie über ihre Pläne für das Stadtwerk, ihre Sicht auf den Pannenflughafen BER – und die Vorzüge eines geschlossenen Flughafen Tegel.

Welche politischen Signale gab es bisher?

Unbestreitbar geht es natürlich auch um Glaubwürdigkeit von Politik. Um Schönefeld an einem "unmenschlichen" (Ministerpräsident Stolpe) Standort durchsetzen zu können, hat man die Schließung der beiden Innenstadtflughäfen Tempelhof und Tegel versprochen. Darauf haben sich viele Menschen verlassen, die in der Einflugschneise von Tegel wohnen. Diese Menschen würden sich nun getäuscht sehen. Die Akteure müssten bereit sein, große Hürden zu nehmen. Die Flughafeneigentümer Berlin, Brandenburg und der Bund haben bereits signalisiert, dass sie an der Schließung von Tegel festhalten und keine Initiative zur Offenhaltung von Tegel unternehmen wollen. Auch die Flughafengesellschaft hat erklärt, dass sie keinerlei Interesse habe, den Flughafen im Regelbetrieb fortzuführen. Sie will den gesamten Flugverkehr in Schönfeld bündeln. Die maßgeblichen Player haben also alle bereits abgelehnt.

Spricht wirtschaftlich etwas für oder gegen die Offenhaltung von Tegel?

Mit der Eröffnung des BER verliert Tegel seine Rolle als Gelddruckmaschine. Als Zweitflughafen, so sagte der frühere Flughafenchef Karsten Mühlenfeld, wäre Tegel nicht wirtschaftlich zu betreiben, denn man bräuchte doppelte Feuerwehr, doppelte Flugsicherung, und den doppelten Airportbetrieb. Hinzu kommt: Die gesamte Finanzierung des BER-Projekts der Flughafengesellschaft ist einnahmeseitig auf den Betrieb allein am BER in Schönefeld ausgerichtet. Bliebe es beim Betrieb in Tegel, würde die BER-Finanzierung zusätzlich ins Schlingern geraten.



Falls Tegel offen bleiben sollte, was wäre mit den Hoffnungen der Tegel-Anwohner, endlich von der Lärmbelästigung befreit zu werden? Hätten Sie Anspruch auf Entschädigungen?

Die Tegel-Befürworter meinen, dass die Anwohner keinen Anspruch auf Schallschutz hätten. Mit dem Umzug nach Schönefeld würde sich der Flugverkehr in Tegel drastisch reduzieren. Somit gäbe es vermutlich nur geringe Schallschutzansprüche. Bei den Flughafeneigentümern gibt es da ganz andere Rechnungen: Ein Weiterbetrieb würden nach deren Auffassung zu horrend hohen Kosten für den Schallschutz führen. Derzeit ist Tegel ein "Flughafen in Schließung", deshalb muss schallschutztechnisch nicht nachgerüstet werden. Spätestens aber 2019 ist es mit dieser Sonderrolle aber vorbei. Dann hätten die Lärmbetroffenen Anspruch auf angemessenen Schallschutz.



Antworten von Thomas Rautenberg, zusammengestellt von Friederike Schröter