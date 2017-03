In der Vergangenheit waren immer wieder Schadstoffbelastungen in den Schießständen festgestellt worden. Es gab Rückstände des Schießpulvers, weil die Stände schlecht be- und entlüftet waren, sowie asbestbelastete Baustoffe. Daher waren die Schützen Pulverdampf und giftigen Stoffen ausgesetzt, wie Recherchen des rbb-Politikmagazins Klartext 2015 ergeben hatten. Vor allem Schießtrainer, die viel Zeit in den Trainingsanlagen verbringen, beklagten sich.

Eine Studie soll nun klären, ob es gesundheitliche Folgen gibt. Die Polizei kann derzeit laut Senatsinnenverwaltung nur 17 von rund 70 Schießbahnen nutzen. Zum Teil weicht sie nach Brandenburg aus.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat angekündigt, vier neue Trainingsanlagen in Fertigbauweise errichten zu lassen. Der Schießstand Wannsee soll bis Mitte des Jahres wieder zur Verfügung stehen. Für die Erneuerung maroder Schießanlagen seien 116 Millionen Euro nötig, 70 Millionen Euro stünden bereits im laufenden Jahr bereit.