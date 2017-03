Bei einem Tag der Offenen Tür können Potsdamer am Freitag ein neues Heim für jugendliche Flüchtlinge besichtigen. In der Einrichtung in der Nähe des Landtagsschlosses sollen bis zu 27 unbegleitete Flüchtlinge nach ihrer Ankunft etwa drei Monate lang betreut werden und Deutsch lernen.



Mit Hilfe von Therapeuten werden auch traumatische Kriegs- und Fluchterlebnisse aufgearbeitet. Anschließend werden die Jugendlichen in anderen Einrichtungen untergebracht. Für das Heim hat die Stiftung "Großes Waisenhaus zu Potsdam" ein denkmalgeschütztes Haus umgebaut.



Nach Angaben des Jugendministeriums leben in Brandenburg derzeit 1.530 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Erstaufnahme-Einrichtungen für diese Jugendlichen sind im ganzen Land verteilt.