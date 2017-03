Syrische Familie in Berlin - "Maria, ich verstehe Bahnhof"

18.03.17 | 10:13 Uhr

Im September 2015 gerät die Familie Ismail nach ihrer Flucht aus Syrien ins Chaos vor dem Berliner Lageso. Bewohner eines alternativen Hausprojekts in Neukölln lassen sie kostenlos in ihrem Partyraum wohnen. Nach eineinhalb Jahren sind die Ismails nun ausgezogen - eine Geschichte übers Ankommen.Von Sebastian Schneider

Der Fleck an der Decke, das war mal ein Wasserschaden. Die Balkontür klemmt, das Waschbecken ruckelt und der Aufzug ist sowieso seit Wochen kaputt. Hussein Ismail würde jetzt gern die Zählerstände ins Protokoll schreiben lassen, aber der Mann von der Hausverwaltung macht Druck. "Herrschaften, sie wären die ersten Mieter, die das bei der Übergabe verlangen. Ich sag ja nur", sagt er nur. Hussein und seine Frau Firial widersprechen nicht. Sie wollen bloß nichts falsch machen - eineinhalb Jahre lang haben sie auf diesen Tag gewartet. Ein frostiger, klarer Morgen im März. Tauben segeln durch den Wind über dem Kottbusser Tor. Unten rauscht der Berufsverkehr vorbei. Im dritten Stock eines aschgrauen Betonkastens aus den 80ern werden die Ismails nun wohnen.

Neue Heimat Kottbusser Straße: Der Blick vom Balkon der Ismails.

Hussein: ein Schneider, 39 Jahre alt, schmal, mit Lachfalten um die Augen und Haaren wie aus schwarzem Draht. Firial: eine 35 Jahre alte Lehrerin, die mit Vorliebe geblümte Kopftücher trägt und so schön singen kann, dass Nachbarn im Flur stehen bleiben, um ihr zuzuhören. Er zückt sein Maßband und huscht durch die kahlen Räume. Sie stellt sich vor, wie es wäre, Olivenbäumchen auf dem Balkon anzupflanzen. Von hier können sie das Minarett einer Moschee sehen. So, wie es in ihrer Wohnung in Aleppo war. Die Erinnerung an ein anderes Leben.

Als die Bomben fallen

Eine kurdische Hochzeit im Frühjahr 2003: Firial ist gerade 21 Jahre alt, ihr Bräutigam Ismail 24. Sie studiert und unterrichtet später an einer Grundschule. Er baut sich in seiner Heimatstadt eine eigene Näherei auf. Die beiden bekommen drei Töchter, Sidra, Aya und Rama. Dann bricht der Krieg aus. Mitte 2015 krachen Bomben auf ihr Viertel in Aleppo. Die Ismails entscheiden sich zur Flucht – ihre Eltern und ihre Wohnung müssen sie zurücklassen. Über die sogenannte Balkanroute kommt die Familie im September 2015 nach Berlin. Die ersten Nächte verbringt sie in einer Notunterkunft in Karow. "Als erstes riefen alle: Lageso, Lageso, ihr müsst zum Lageso! Aber wir wussten ja nicht, was das ist", sagt Firial.

Zu dieser Zeit drängen vor der Erstaufnahmestelle in Moabit jeden Tag hunderte Flüchtlinge an die Absperrgitter. Kinder schlafen auf dem Boden. Manche warten wochenlang, bis ihre Nummer aufgerufen wird. Wer erst morgens mit dem ersten Bus kommt, hat in diesem Chaos kaum eine Chance. In einer Facebook-Gruppe fragt eine Helferin, ob jemand Familie Ismail nachts zum Lageso fahren kann.

Hausgemeinschaft entscheidet: Der Partyraum wird frei

Auch Maria und ihr Nachbar gehören zu der Gruppe, sie lesen die Nachricht. Die Filmstudentin lebt in einer WG nahe der Hermannstraße, in einem der ältesten bestehenden alternativen Wohnprojekte der Stadt. Gerade hat die Hausgemeinschaft beschlossen, eine der vielen Flüchtlingsfamilien vorübergehend bei sich aufzunehmen - sie wollen dafür ihren Partyraum zur Verfügung stellen. "Als ich in diesem Sommer die Bilder von Geflüchteten auf der Balkanroute gesehen habe, vom Elend vor dem Lageso - da war mir klar, dass ich etwas tun will", sagt Maria. Eines Morgens steht sie um zwei Uhr auf, schmiert für die Ismails Brote, füllt Thermoskannen mit Tee. Ihr Nachbar bringt die Familie zum Amt. Zurück zuhause schwärmt er, wie nett sie gewesen seien. "Wir dachten: Laden wir sie doch ein", sagt Maria.

Wir waren glücklich, einmal Deutsche kennenzulernen. Alle waren sehr nett zu uns, aber gleichzeitig war es ungewohnt: So ein Haus kennen wir aus Syrien nicht." Firial Ismail

"So ein Haus kennen wir aus Syrien nicht"

Mitte September kommen Hussein, Firial und ihre drei Töchter zum Essen. Maria hat extra Fleisch eingekauft, das „halal“ ist. Die Mädchen spielen im Garten, sie wirken aufgeschlossen. Unterhalten kann sich Maria mit Firial, auf englisch. Ihr Mann und die Kinder sprechen nur kurdisch und arabisch. “Wir waren glücklich, einmal Deutsche kennenzulernen. Alle waren sehr nett zu uns, aber gleichzeitig war es ungewohnt: So ein Haus kennen wir aus Syrien nicht", sagt Firial. Auch Maria ist sich unsicher, ob die Lebensentwürfe der Hausbewohner zu den Vorstellungen gläubiger Muslime passen. "Junge Erwachsene ohne Familie, die zusammen leben, Paare, die nicht verheiratet sind. Ständig ist das Haus voll, wir trinken Alkohol, wir lieben Partys. Manche hier sehen das Konzept von Religionen sehr kritisch", schildert sie ihre damaligen Zweifel. Beide Seiten geben sich etwas Bedenkzeit, ob sie es miteinander versuchen wollen.

Früher hing hier eine Discokugel

Am Ende überwiegt die Neugier - und die schiere Not. Im Hostel-Zimmer, das die Familie inzwischen zugewiesen bekommen hat, schläft sie zu fünft in zwei Betten. Am 24. September werden die Ismails Marias Nachbarn. Verabredet sind erstmal drei Monate. Sie ziehen ins Hinterhaus: 40 Quadratmeter im Erdgeschoss, orangefarbener Teppich, weinrote Vorhänge. Von der Decke hängt die Kette für eine Discokugel. Vorher haben die 24 Bewohner hier gefeiert, Filme geschaut und sich beim Yoga gestreckt. Jetzt kleben die Mädchen Bilder von Märchenprinzessinnen an die Wände. In der einen Ecke stehen drei alte, gespendete Betten nebeneinander, in der anderen ein durchgesessenes Sofa. Kein Vermieter, kein Amt, die der Hausgemeinschaft vorschreiben könnten, wie die syrische Familie bei ihnen zu leben hat – weil sie keine Miete dafür verlangt.

Duschkolonne im dritten Stock

Belastend ist die Situation trotzdem: Die Küche teilen sich die Ismails mit einer jungen Familie, auf die Toilette gehen sie im Keller neben den Waschmaschinen. Wenn Duschtag ist, steht die Kolonne vor Marias WG im dritten Stock. Sie seien sehr dankbar gewesen, nicht mehr in der Enge des Hostels wohnen zu müssen, sagt Hussein. Aber nach vorne zu schauen, sei ihnen schwer gefallen. Die erste Zeit habe sie sich schwach und leer gefühlt, erzählt Firial. "Ich habe jeden Tag geweint, weil ich mir solche Sorgen um meine Eltern gemacht habe. Ich wusste nicht, was aus uns werden soll."