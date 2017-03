Um den Streit über die Anbindung der Gedenkstätte Sachsenhausen zu lösen, sollen die Besucherströme jetzt genau analysiert werden. Das haben der Landrat von Oberhavel, Ludger Weskamp, der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Günter Morsch und Brandenburgs Kulturministerin, Martina Münch, vereinbart.



Wie das Kulturministerium am Mittwoch mitteilte, solle in der Evaluierung u.a. ermittelt werden, wie viele Besucher den Nahverkehr nutzen und wie der Bedarf zu unterschiedlichen Zeiten ist. Die Untersuchung solle in diesem Jahr starten. "Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden dann die Grundlage für eine zukünftig passgenauere Anbindung der Gedenkstätte an den öffentlichen Personennahverkehr bilden", hieß es.