Yücel sitzt in der Türkei in Haft

Abgeordnete der Grünen haben im Plenum des Bundestags für die Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel demonstriert. Drei Parlamentarier um den Berliner Abgeordneten Özcan Mutlu standen nach der Regierungserklärung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag von ihren Plätzen auf - und trugen weiße T-Shirts mit der Forderung "#Free Deniz". Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) forderte sie auf, gemäß der Hausordnung mit den T-Shirts den Saal zu verlassen. Meinungsbekundungen durch zum Beispiel Flugblätter oder Teile der Bekleidung sind im Parlament untersagt. Lammert hatte die Türkei zu Beginn der Debatte vor der Entwicklung zu einem "zunehmend autokratischen Staat" gewarnt.

Bundeskanzlerin Merkel hatte zuvor ihr starkes Interesse an guten deutsch-türkischen Beziehungen trotz aller derzeit "tiefen und ernsthaften Meinungsverschiedenheiten" betont. Zwar seien die Nazi-Vergleiche türkischer Regierungspolitiker "so deplatziert", dass man es eigentlich nicht kommentieren müsse. Aber: "So unzumutbar manches ist - unser außen- und geopolitisches Interesse kann eine Entfernung der Türkei nicht sein", sagte Merkel am Donnerstag im Bundestag in ihrer Regierungserklärung zum EU-Gipfel [mehr auf tagesschau.de].