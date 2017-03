Wer in Brandenburg Recht bekommen will, braucht Geduld: Die Gerichte ersticken in Hartz-IV-, Asyl- und Altanschließer-Verfahren. Obwohl die Verfahrensdauer schon jetzt bundesweit die höchste ist, will die Landesregierung beim Justizpersonal weiter sparen. Von Thomas Heinloth