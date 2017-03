Der ehemalige Berliner CDU-Chef Frank Henkel muss um seinen Einzug in den Bundestag bangen. Seine Partei setzte ihn nicht auf die Landesliste. Damit bleibt dem Ex-Innensenator zum Einzug ins Parlament nur ein Direktmandat in einem umkämpften Wahlkreis.

Bei der am Dienstagabend beschlossenen Liste handelt es sich um einen Beschluss des Landesvorstands auf Vorschlag des Präsidiums. Die Landesliste muss am Samstag noch von einer Vertreterversammlung bestätigt werden.

Henkel war Spitzenkandidat bei der Abgeordnetenhauswahl am 18. September 2016, bei der die CDU ein historisch schlechtes Ergebnis von 17,6 Prozent einfuhr. Nach der Wahl trat er als Parteichef zurück, er sitzt aber noch im Abgeordnetenhaus.

Ende Februar setzte sich der 53-Jährige in einer Kampfabstimmung um das Direktmandat der CDU in Mitte gegen Philipp Lengsfeld durch. Damit tritt Henkel im September bei der Bundestagswahl gegen die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Eva Högl, an. Sie hat den Wahlkreis bei den vergangenen beiden Bundestagswahlen gewonnen.