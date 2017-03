Ermittelt wurde wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Zu beiden Straftatbeständen wird nun nicht weiter ermittelt: Beim Vorwurf der Volksverhetzung müsse der objektive Sinn der Meinungsäußerung bewertet werden, hieß es zur Begründung. Im Falle Höckes sei dies "eine radikale Kritik an der Art und Weise der Vergangenheitsbewältigung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, weshalb eine Volksverhetzung" nicht nachweisbar sei. Da sich die Rede nicht direkt an NS-Opfer gerichtet habe, sei auch eine Strafbarkeit wegen Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener nicht nachweisbar.

Höcke hatte im Januar in Dresden unter anderem mit impliziertem Bezug zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin von einem "Denkmal der Schande" gesprochen. Im Internet kursiert ein Video, in dem Höcke bei einer Veranstaltung der Jungen Alternative in Dresden an einer Stelle wörtlich sagt: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." An anderen Stellen seiner Rede nannte er die Entnazifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg eine "Rodung der deutschen Wurzeln" und verglich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker.