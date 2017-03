Zwei Jahre lang hat ARD-Korrespondent Matthias Deiß zwei Syrer und einen Libyer in Deutschland begleitet. Er ging mit ihnen durch Höhen und Tiefen, begleitete sie zur Asylanhörung oder in die Psychiatrie. Nun wird sein Film im Ersten und im rbb ausgestrahlt.

Matthias Deiß: Ich habe die drei Flüchtlinge – zwei Syrer und einen Libyer – Anfang 2015 vor einem Erstaufnahmelager in der Berliner Waldschulallee getroffen. Es ging damals um die unhaltbaren Zustände in dieser Einrichtung, die später auch geschlossen werden musste. Ich bin mit ihnen ins Gespräch gekommen – und seitdem geblieben.

Ich habe mit den dreien die ganze Zeit über in Kontakt gestanden, vor allem über WhatsApp: Sie haben mir ihre Behördenbescheide abfotografiert und geschickt, ich habe Einsicht in sämtliche Akten und Behördenbescheide bekommen und konnte Äußerungen von Politikern auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen. Schon bald hatte ich die Idee, die drei sehr eng zu begleiten, um zu erfahren, wie ein Leben als Flüchtling in Deutschland verläuft. Wir haben uns regelmäßig getroffen – die Kamera war immer dann dabei, wenn es wichtig wurde: bei der Asylanhörung, beim Einzug in die erste eigene Wohnung, bei der Behandlung in der Psychiatrie, beim ersten Praktikumstag, beim Wiedersehen mit der Familie nach zwei Jahren.