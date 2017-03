Heiko Homburg: Wir gehen in Brandenburg von mindestens 80 islamistischen Extremisten aus. Die Mehrzahl davon ist dem tschetschenischen Raum zuzuordnen. Der Großteil davon ist auch gewaltbereit. Und unser Problem in Brandenburg ist: Das kaukasische Emirat, dem sich viele Tschetschenen verpflichtet fühlen, hat sich dem islamistischen IS unterstellt und damit haben wir de facto, ob wir das wollen oder nicht, auch IS–Strukturen hier im Land Brandenburg.

Der islamistische Extremismus in Brandenburg streut über das ganze Land. Wir haben keine Schwerpunkträume, aber dafür persönliche Clan-Verhältnisse. Wir haben auch keine einschlägigen Moscheen wie in Berlin, insofern streut tatsächlich der islamistische Extremismus über das gesamte Land.

Der Großteil der Tschetschenen, die wir hier in Brandenburg haben, kommt sicherlich nicht über die deutsch–dänische Grenze, sondern geographisch gesehen ist Polen das am nächsten liegende. Es kommen zwar nicht alle über Polen, aber viele.

Die Zahl steigt kontinuierlich an. Und sie wird auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

1.500 bis 2.000 Tschetschenen kämpfen derzeit im Irak und Syrien, schätzen die deutschen Sicherheitsbehörden. Die Tschetschenen gelten dort als kampferprobt und genießen beim IS wohl einen hervorragenden Ruf als Elitetruppe. Wenn die Kampfhandlungen dort beendet sein werden (man geht noch von zwei bis drei Jahren aus), werden diese Kämpfer höchstwahrscheinlich nach Europa reisen und vermutlich die Route Türkei-Ukraine-Polen nutzen. Und ihre Familien, die häufig die ganze Kriegszeit über in der Türkei wohnten, werden ebenfalls mitkommen - heißt es in Unterlagen, die dem rbb vorliegen – wie bewerten Sie diese Warnungen?

Wer auf illegalem Wege nach Deutschland einreisen will, der schafft es und wir haben jetzt schon tatsächlich die ersten Syrien-Rückkehrer – auch hier in Brandenburg. Insofern besteht die Gefahr und wenn der IS in der Region Syrien/Irak weiter unter Druck gerät und die Kämpfer die Flucht ergreifen müssen, dann werden wir damit rechnen müssen, dass einige versuchen nach Europa oder auch Deutschland oder gar nach Brandenburg zu fliehen.