Das sei das beste Ergebnis der vergangenen 20 Jahre, sagte Tillmann Stenger, Vorsitzender des ILB-Vorstandes, am Montag in Potsdam. Ohne das Geld für den Flughafen – 571 Millionen Euro – wären es jedoch weniger Fördermittel als 2015 gewesen. Im Jahr zuvor wurden rund 1,45 Milliarden Euro zugesagt. Kritiker bemängeln den Kredit angesichts unklarer Eröffnungstermine des neuen Hauptstadtflughafens BER.

Die Luckenwalder Firma Human Biosciences (HBS) hatte für eine Fabrik zur Herstellung von Wundpflastern 6,5 Millionen Euro EU-Fördermittel von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) erhalten. Recht bald darauf meldete HBS jedoch Insolvenz an, die Fabrik wurde nie gebaut. Das Geld brandenburger Steuerzahler landete über ein Firmengeflecht und fingierte Rechnungen im Ausland.

Mit den vergebenen zwei Milliarden Euro Fördermitteln werden laut ILB in den kommenden Jahren landesweit rund 5.074 Projekte unterstützt und Investitionen in Höhe von etwa 2,9 Milliarden Euro angeschoben. Das Geld werde für Infrastrukturprojekte in Kommunen, im Bereich Wirtschaft sowie für Weiterbildungen eingesetzt. Die ILB betreut im Auftrag des Landes Förderprogramme, entwickelt aber auch eigene Produkte.

Für dieses Jahr werden nach Zustimmung durch die EU unter anderem Förderungen für Abwasserzweckverbände gestartet, die rechtlich unzulässige Beiträge an ihre Kunden zurückzahlen müssen. Insgesamt 250 Millionen Euro stellt die rot-rote Landesregierung dafür bereit.