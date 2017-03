Gehört der Islam zur Bundesrepublik? Diese Frage spaltet Deutschland. Doch für die meisten jungen Muslime, die hier aufwachsen, ist die Antwort selbstverständlich: Ja! Bei der Jungen Islam Konferenz wurde am Wochenende in Berlin genau darüber diskutiert. Von Anne Kohlick

In diesem Workshop geht es um "Muslim sein - Deutsch sein". Ist das ein Widerspruch? Für Enis nicht. Und er ist zuversichtlich, dass das in Zukunft auch viele andere Deutsche so sehen: "Ich glaube, es wird selbstverständlich sein, dass in Deutschland Muslime leben. Man wird akzeptieren, dass wir einen Beitrag zur Gesellschaft leisten - und auch schon geleistet haben", sagt er und denkt dabei nicht nur an seinen Großvater und das Olympiastadion in München. Sondern auch an die etwa 10.000 deutsch-türkischen Unternehmer, die es laut Schätzungen der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer allein in Berlin gibt.

"Mein Opa hat das Olympiastadion in München mitgebaut", sagt Enis stolz. Der junge türkeistämmige Mann sitzt in einem Stuhlkreis mit einem Dutzend anderer in einem Seminarraum in Berlin-Friedrichshain. Ihre Namen tragen alle auf Stickern an der Brust: Salim, Adil, Christin, Pia, Elif. Sie sind für die Junge Islam Konferenz (JIK) aus verschiedenen Bundesländern nach Berlin gekommen, um ein Wochenende lang gemeinsam zu diskutieren.

Viele Teilnehmer der JIK sehen Multikulturalität als einen Vorteil, den Menschen mit Migrationshintergrund haben - etwa Salim, ein marokkanischstämmiger Medizinstudent aus Frankfurt am Main. "Ich kann mir das, was mir gefällt, aus beiden Kulturen herauspicken", stimmt die türkeistämmige Elif aus Sindelfingen in Baden-Württemberg ihm zu. Teilnehmer Adil hofft, man werde in 20 oder 30 Jahren darüber lachen, dass man über die Vereinbarkeit von deutsch und muslimisch sein überhaupt diskutiert hat. Und die blonde Pia - eine der vielen Teilnehmerinnen ohne Migrationshintergrund - bereut etwa, dass sie nicht zweisprachig aufgewachsen ist.

"Deutschland gehört uns allen", sagt Enis und betont, wie wichtig es sei, sich nicht von Islamgegnern in die Defensive drängen zu lassen. Eine repräsentative Umfrage hat im vergangenen Oktober ergeben, dass 70 Prozent der Deutschen finden, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Dabei leben zwei Millionen junge Menschen mit muslimischem Hintergrund in Deutschland.

An den ersten zwei Tagen der JIK standen Vorträge und Workshops mit prominenten Rednern an wie Aydan Özoguz, der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung oder dem syrischen YouTuber Firas Al-Shater. Am Sonntag diskutieren die Teilnehmer dann über alles, was sie persönlich interessiert: vom türkischen Moscheen-Dachverband DITIB bis zu queerer Sexualität im Kontext des Islam.

Dass die Realität in den meisten Moscheen und Freitagspredigten von soviel Toleranz aber weit entfernt ist, betont Salim aus Frankfurt am Main: "In den Predigten in unserer Moschee wird Homosexualität immer wieder als schwere Sünde verurteilt. Bestimmt gibt es auch in unserer Gemeinde Homosexuelle, aber so etwas wird totgeschwiegen."

Im Laufe der Diskussion wird klar: Es ist nicht leicht für junge Muslime an Tabuthemen wie Homosexualität zu rühren, aber eine Veränderung ist im Gang. Salim sagt zwar, er traue sich nicht, in der Moschee offen zu sagen, er habe kein Problem mit Homosexualität. Aber mit seinen muslimischen Freunden will der Medizin-Student über das Thema sprechen.