Junge Union hofft auf Ende des Streits in Steglitz-Zehlendorf

Die Junge Union in Berlin hat die Hoffnung geäußert, dass der Streit im Kreisverband Steglitz-Zehlendorf der Gesamtpartei nicht langfristig schadet. Man betrachte den Konflikt mit großer Sorge angesichts der Wahlniederlage der CDU im September. Die Situation sei nicht einfach, und da sei so ein Streit nicht hilfreich, sagte der JU-Landesvorsitzende Christoph Brzezinski am Samstag im rbb.