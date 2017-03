Video: Brandenburg Aktuell | 11.03.2017 | Thomas Heinloth

In keinem Bundesland dauern Strafverfahren länger - Aktenstau an Brandenburgs Gerichten

11.03.17 | 22:15 Uhr

Wer in Brandenburg Recht bekommen will, braucht Geduld: Die Gerichte ersticken in Hartz-IV-, Asyl- und Altanschließer-Verfahren. Obwohl die Verfahrensdauer schon jetzt bundesweit die höchste ist, will die Landesregierung beim Justizpersonal weiter sparen. Von Thomas Heinloth

Der Müll-Skandal von Markendorf: 2007 ist er aufgeflogen. Der Dreck ist längst abgetragen und entsorgt, die Schuldigen sind ermittelt, angeklagt. Was fehlt, das ist ein Urteil. Jetzt erst, in diesen Tagen, wird der Fall verhandelt: kurz vor der Verjährung und fast zehn Jahre nach der Tat.

Man stehe eben lange schon im Stau, heißt es am Landgericht in Potsdam, genauer: im Prozess- und Aktenstau. Der Berg der nicht abgearbeiteten Fälle wächst von Tag zu Tag.

Es fühlt sich an, wie Sisyphos

"Was uns drückt, sind die Bestände", sagt Dirk Ehlert, Präsident des Landgerichts Potsdam. "Letztes Jahr gab es 3.600 Eingänge. 3.100 haben wir erledigt. Das heißt aber: Der Bestand ist um 500 Fälle gewachsen." Er fühle sich wie Sisyphos, sagt Ehlert: "Man rollt den Stein hoch und er fällt wieder runter."

Brandenburg ist bundesweit Schlusslicht

Der wachsende Aktenberg hat Folgen. In Cottbus mussten im vorletzten Jahr zwei Männer aus der Untersuchungshaft entlassen werden, die wegen Kindesmissbrauchs angeklagt waren. Der Grund: Das dortige Landgericht bekam keinen fristgerechten Prozess zustande. Bei den Strafverfahren ist Brandenburg mittlerweile Schlusslicht im Bundesvergleich. Im deutschlandweiten Durchschnitt dauert ein Prozess am Amtsgericht vier Monate, in Bayern keine drei. In Brandenburg dagegen muss man 5,2 Monate auf ein Urteil warten.

Ziel: Verfahrenslaufzeiten verkürzen

Das Problem ist auch Stefan Ludwig, Brandenburgs Justizminister von der Links-Partei, bekannt: "Wir haben gegenwärtig eine verlängerte Verfahrensdauer. Das nehmen wir ernst und wir wollen daran arbeiten, Verfahrenslaufzeiten zu verkürzen", kündigt Ludwig an. "Das kann dazu führen, dass wir für die kommenden Jahren Stellenverstärkungen anmelden müssen."

Zunächst aber macht der Justizminister genau das Gegenteil desen, was er angekündigt hat: Es wird nicht aufgestockt, sondern eingespart. Im aktuellen Doppelhaushalt fallen insgesamt 60 Stellen im Rechtsbereich weg, davon 21 Richter. Gleichzeitig wird die Arbeit für die Justiz nicht weniger: Verwaltungs- und Sozialgerichte etwa ächzen unter der Klagewelle gegen Hartz-IV-Bescheide und unter tausenden Asylverfahren.

70 Prozent der Richter gehen bald in den Ruhestand

Und schon jetzt, sagt der Richterbund, fehlt Nachwuchs. In den nächsten Jahren werde es in Brandenburg eine Pensionierungswelle in der Justiz geben, warnt Claudia Odenbreit, die Vorsitzende des Richterbunds Brandenburg: "In den nächsten Jahren werden 70 Prozent der brandenburgischen Richter in den Ruhestand gehen."

Auch der Potsdamer Landgerichts-Präsident Dirk Ehlert hört im Oktober auf. Wer dann an seinem Schreibtisch sitzen wird, weiß bis heute keiner. "Diese Stelle ist ausgeschrieben worden", sagt der Präsident, "aber unter Haushaltsvorbehalt." Mit Bitterkeit in der Stimme sagt er: "Vielleicht braucht man die Stelle des Präsidenten des Landgerichts in Zukunft nicht mehr." Und während der Justizminister darüber entscheidet, wachsen die Aktenberge an Brandenburgs Gerichten weiter.