Breitbandausbau in Brandenburg - Tempo 30 auf der märkischen Datenautobahn

22.03.17 | 13:10 Uhr

Brandenburg investiert kräftig in den Breitbandausbau, auch der Bund gibt Geld dazu. Trotzdem war Ende 2016 noch knapp die Hälfte aller Haushalte ohne schnelles Internet. Und in entlegenen Regionen dürfte der Anschluss auch dauern. Von Thomas Rautenberg

Butzen ist ein kleines Straßendorf unweit von Lübben. Vielleicht 30 Gehöfte gibt es hier, weit und breit ist an diesem Vormittag keine Menschenseele zu sehen. In einem ausgebauten Bauernhaus im Spreewald, mit einer Scheune auf dem Hof, wohnt Valentin Schmalzried mit seiner Familie. Im Obergeschoss hat er sein Büro eingerichtet. Kapuzenshirt, legere Hose und Holzpantinen – so sitzt der junge Mann vor den großen Bildschirmen seines Computers. Er ist auf der Seite von Vodafone unterwegs. Sein Datenkonto ist leer. Es muss aufgefüllt werden, wenn das Internet weiter funktionieren soll: Er bucht 10 GB nach.

Internet mit Umwegen: Schmalzried am Arbeitsplatz

Valentin Schmalzried ist internationaler Messebauer. In seinen Auftragsbüchern stehen mittelständische Unternehmen aus der Region genauso wie große japanische Elektronikkonzerne, die sich auf den Messen präsentieren wollen. Vor elf Jahren ist er mit seiner Familie vom Prenzlauer Berg hierhergezogen. Die Kinder sollten im Grünen aufwachsen. Schmalzried kann schließlich überall arbeiten - solange die Computer laufen. Alles schien perfekt, wäre da nicht das stotternde Internet: "Das ist das wichtigste für mich überhaupt, das war auch der Hauptgrund, dieses Haus zu kaufen." Doch der Anschluss stellte sich als "gepimpter ISDN-Anschluss mit 1MBit heraus".

Tal der Ahnungslosen

Als Schmalzried merkte, dass er internettechnisch im Tal der Ahnungslosen wohnt, war es zu spät. Er musste eine Lösung finden, wollte er mit seiner Familie in Butzen bleiben. Vodafone bot eine Alternative zum Kabelanschluss an: per Funk, 30 Gigabyte Datenvolumen für 60 Euro im Monat. Kein schlechtes Angebot für Otto-Normalverbraucher, aber nicht für einen Messebauer im internationalen Geschäft, der eine Flut von Plänen, Mails und Videokonferenzen bewältigen muss. Mit den 30 Gigabyte kommt er lediglich zwei Tage aus. Für Videokonferenzen etwa fährt Valentin Schmalzried zum Dresdner Flughafen. Dort gibt es Leiharbeitsplätze mit Breitbandanschluss, auch Videokonferenzen sind gar kein Problem. Ein Aufwand, den er sich mit einem schnellen Internetanschluss in seinem eigenen Büro sparen könnte. Auch die hohen Kosten für das Funkinternet nerven ihn auf Dauer gewaltig: monatlich kommen da zwischen 350 und 410 Euro im Schnitt zusammen.

Ab Ende 2018 soll das schnelle Internet im Landkreis Dahme-Spreewald überall funktionieren. Der Anfang wurde vor Jahren bereits mit dem sogenannten "Glasfaserausbau 2020" gemacht. Das Land Brandenburg investierte Millionensummen in den Breitbandausbau. Vor allem Ballungszentren und Brandenburger Städte haben davon profitiert - auf dem platten Land jedoch, wie im Spreewald, ist das schnelle Internet kaum angekommen.

Nun hat der Bund weiteres Geld in die Hand genommen: Insgesamt 18 Millionen Euro stehen allein für den Internet-Ausbau im Landkreis Dahme-Spreewald zur Verfügung, kofinanziert durch das Land und die Kommunen.

Versorgungsrate soll erhöht werden

Gerhard Janßen ist im Landkreis so etwas wie der "Mister Internet". Der Geschäftsführer der kreiseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat den Hut auf, wenn es um den weiteren Glasfaserausbau geht: "Wir werden bis Ende 2018 von einer Versorgungsrate von 60 Prozent auf 90 Prozent raufgehen." Was im Umkehrschluss natürlich heißt, dass auch künftig nicht jeder Haushalt eine Breitbandversorgung bekommen wird. Kosten und Nutzen, sagt Janßen, müssten sich schon noch die Waage halten. Die Kosten liegen im Durchschnitt bei rund 500 Euro pro angebundenem Haushalt – "das kann aber auch auf bis zu 6.000 Euro hochgehen".



Wo die Kostengrenze ist, sprich welcher Haushalt angeschlossen werden kann und welcher nicht, das sollen die jeweiligen Bürgermeister und Ortsvorsteher entscheiden. Im Spreewald, wo auch Messebauer Valentin Schmalzried dringend auf ein schnelles Internet wartet, soll die Telekom die Kabel ziehen. Noch sind die Monteure des Unternehmens in Wildau unterwegs. Einige Tausend Haushalte werden dort in den nächsten Tagen an die Breitbandversorgung angeschlossen.

Regionalmanager Sven Nitze hat Pläne

Eine ganz andere Nummer

Der Spreewald mit seinen Fließen und sumpfigen Wiesen ist für die Leitungsbauer dann eine ganz andere Nummer, sagt Telekom-Regionalmanager Sven Nitze - etwa weil dort viele Privatgrundstücke bis direkt an die Wassergrenze reichen. Dies bereite viele technische und juristische Hürden. Nicht nur die Leitungen sind ein Problem. Auch die neuen Schaltkästen für die Glasfasertechnik müssen mit einem separaten Stromanschluss ausgerüstet werden, was weitere Buddelei bedeutet. Dennoch ist Telekom-Manager Nitze überzeugt, dass die Region bis 2019, also in knapp drei Jahren, über einen Breitbandanschluss verfügen wird. "Da bin ich frohen Mutes, und ich freue mich, dass wir den Bürgern hier künftig mindestens 30 Mbit anbieten können." 30 Mbit pro Sekunde ist, technisch gesehen, kein großer Wurf. Das schnelle Internet fängt eigentlich erst bei 50 Mbit an und in vielen Regionen Deutschlands kann man noch deutlich schneller im Netz surfen. Aber selbst 30 MBit über Kabel wären für Messebauer Valentin Schmalzried schon eine ganze Menge. Für ihn gehört ein Breitbandnetz eigentlich zur Grundversorgung in den Kommunen so, wie Wasser oder Strom. Ein Jahr wird es wohl noch dauern, bis die Bagger auch nach Butzen bei Lübben kommen. Eine absehbare Zeit also, die er noch mit dem teuren Funknetz überbrücken muss.