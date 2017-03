Erst vor Kurzem sorgte unter Berliner Autofahrern der Vorschlag für Ärger, PKW-Spuren an Radler abzutreten. Nun gibt es neuen Zündstoff: Die Grünen fordern, am Kottbusser Damm und an der Zossener Straße Parkplätze in Radspuren umzuwandeln.

Unter den Linden , Frankfurter Allee , Danziger Straße - nun gibt es auch für den Kottbusser Damm und die Zossener Straße in Kreuzberg Vorschläge, dort den Autoverkehr einzuschränken. Nach den Plänen der Grünen sollen hier Parkplätze in sichere Radstreifen umgewandelt werden. Entsprechende Anträge zum Kottbusser Damm und zur Zossener Straße wurden am Mittwochabend in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg eingereicht.

Auch in der Zossener Straße sollen, so der Vorschlag, sollen "unter Wegfall der bisherigen Parkplätze" Radfahrstreifen entstehen. Anvisiert ist Abschnitt zwischen Gneisenaustraße und Blücherstraße. Für den Lieferverkehr soll es auf der Zossener und an der Ecke zur Fürbringerstraße Halteplätze geben.



Zur Begründung heißt es, ein Radweg auf der Zossener Straße würde es für alle Verkehrsteilnehmer deutlich sicherer machen. Zudem schließe an vorhandene Wege auf der Lindenstraße und am nördlichen Ende der Zossener Straße an und könnte später in einen Fahrradschnellweg miteingehen.

Wie die "Berliner Morgenpost" am Donnerstag berichtete, kritisierte der ADAC die Pläne. In so sicht besiedelten Gebieten sei es "kontraproduktiv", wenn sämtliche Parkplätze einer Radspur zum Opfer fielen.