Innenminister Schröter stellt Kriminalstatistik 2016 vor - Mehr Gewaltdelikte und Autodiebstähle in Brandenburg

08.03.17 | 12:24 Uhr

Die Zahl der Straftaten in Brandenburg hat 2016 leicht abgenommen, aber längst nicht bei allen Delikten: So gab es deutlich mehr Fälle von Gewalt, auch gegen Polizisten. Und auch die Zahl der Autodiebstähle stieg deutlich an.



In Brandenburg gab es im vergangenen Jahr deutlich mehr Gewaltdelikte wie Mord, Körperverletzung und Raub. "Hier scheint eine Verrohung in der Gesellschaft erkennbar zu werden", sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2016. Zwar ist die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr insgesamt leicht gesunken. Doch bei der Gewaltkriminalität wie Mord, Körperverletzung und Raub habe es einen deutlichen Anstieg um 15,6 Prozent auf knapp 4.800 Fälle gegeben.

Besorgniserregend sei auch die zunehmende Gewalt gegen Polizisten, sagte Schröter. Erstmals seien mehr als 1.000 Fälle registriert worden. "Das zeigt, dass wir unsere Polizisten und andere Einsatzkräfte besser schützen müssen - durch eine Verschärfung der Strafandrohung", forderte Schröter.



Gestohlen wurden weniger Fahrräder, aber deutlich mehr Autos

Für den Rückgang der Straftaten ist laut Innenministerium vor allem die Entwicklung der Diebstahlkriminalität verantwortlich. Die Zahl der Fahrraddiebstähle sank um 5,2 Prozent auf 14.172 (14.950) Fälle. Etwa jeder zehnte Fall wird aufgeklärt. Auch die Zahl der Wohnungseinbrüche sank - von 4.436 auf 4.180 Fälle. Die Zahl der Autodiebstähle stieg dagegen nach zwei Jahren mit sinkenden Zahlen wieder deutlich an: Die Polizei registrierte 2.861 (2.573) Fälle, was einen Anstieg um 11,2 Prozent bedeutet. Aufgeklärt wurde 2016 nur knapp jeder fünfte Fall, 2015 lag die Aufklärungsquote noch bei 27,6 Prozent.



Zahl der Drogentoten verdoppelt

Die Zahl der Rauschgiftdelikte ist 2016 um zehn Prozent zurückgegangen. Es gab jedoch deutlich mehr Drogentote als im Vorjahr, ihre Zahl erhöhte sich von zehn auf 21. Darunter seien sieben Langzeitabhängige gewesen. Während die Kriminalität in den 24 brandenburgischen Gemeinden an der Grenze zu Polen leicht gesunken ist, stieg sie im Umland von Berlin leicht an. In beiden Fällen lag die Kriminalität insgesamt über dem Landesdurchschnitt.

Sonderkommission zu Viehdiebstählen eingerichtet

In Brandenburg werden immer mehr Rinder gestohlen. Zwar sei die Zahl der Taten in den vergangenen Jahren mit zuletzt 14 Fällen im Jahr 2016 in etwa konstant geblieben, berichtete Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke. Die Zahl der entwendeten Rinder stieg allerdings von 88 im Jahr 2014 auf 180 zwei Jahre später. "Und in diesem Jahr wurden bei fünf Taten bereits 310 Rinder gestohlen", sagte Mörke. Das heißt, dass in den einzelnen Fällen immer größere Herden gestohlen werden.



Im Landeskriminalamt sei daher eine Sonderkommission zu den Viehdiebstählen eingerichtete worden, berichtete der Polizeipräsident. Die Täter kämen nach den Erkenntnissen der Ermittler aus Osteuropa. "Wir haben eine Tätergruppe im Raum Stettin im Visier", sagte Mörke. Auch auf Märkten in der Ukraine seien Rinder aus Brandenburg zum Verkauf angeboten worden.