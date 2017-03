Weniger Mord und Totschlag in Berlin

Raubüberfälle, Taschendiebstähle, Fahrradklau - all das gibt es in der Stadt zuhauf. Doch obwohl Berlin wächst, haben die Straftaten in der Stadt nicht zugenommen. Besonders erfreulich: Bei Mord, Totschlag und Raub gibt es deutliche Rückgänge.