Monatelang müssen anerkannte Asylbewerber in Berlin mitunter auf ihre Aufenthaltserlaubnis warten - und bekommen dann statt der vorgesehenen Chipkarte nur Ersatzpapiere. So können wichtige Formalitäten nicht in die Wege geleitet werden, kritisiert der Flüchtlingsrat.

Keine Arbeit, keine Wohnung, kein Wohnberechtigungsschein: Obwohl Asylsuchende längst als solche anerkannt seien, hätten sie oftmals keine Möglichkeit, ihr Leben in Deutschland zu beginnen. Das kritisiert der Berliner Flüchtlingsrat. Grund sei die verzögerte Ausgabe der notwendigen Aufenhaltserlaubnis in Form eines elektronischen Aufenhaltstitels mit Passfoto und Hologramm.

In Berlin werde stattdessen eine schlichte DIN A4-Bescheinigung der Ausländerbehörde an die erloschene Aufenthaltsgestattung geheftet, die nicht mal von allen Bürgerämtern anerkannt werde, so die Kritik des Flüchltingsrats. Offenbar reagieren potentielle Vermieter skeptisch auf diese Bescheinigung. Arbeitgeber seien sogar verpflichtet, den elektronischen Aufenhaltstitel einzusehen und zu kopieren. Auch sei es den Flüchtlingen so nicht möglich, ins Ausland zu reisen oder den Familiennachzug in die Wege zu leiten. Anerkannten Asylbewerbern werde durch die monatelange Verzögerung das Einleben erheblich erschwert, so der Flüchtlingsrat weiter.