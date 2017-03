Regierender Bürgermeister will am Breitscheidplatz sprechen

Berlins Regierender Bürgermeister Müller will am Donnerstag zu einer Friedensdemo auf dem Breitscheidplatz kommen. Doch für Empörung sorgt, dass der Veranstalter sowie drei Vereine wegen Kontakten zu Islamisten vom Verfassungsschutz beobachtet werden.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) aufgerufen, nicht an einer als Friedenskundgebung angemeldeten Veranstaltung am Donnerstagabend teilzunehmen. In einem Schreiben an Müller habe sich der Zentralrat "irritiert" über dessen geplante Teilnahme am Berliner Breitscheidplatz geäußert, berichtet die "Jüdische Allgemeine" (Online-Ausgabe vom Donnerstag). Müller soll auf der Veranstaltung ein Grußwort sprechen.