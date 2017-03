Beck will Ansprechpartner für Berliner Terroropfer sein

Der neue Beauftragte der Bundesregierung für die Terroropfer von Berlin, Kurt Beck (SPD), will sich für die Entschädigung der Betroffenen einsetzen. Er wolle die schrecklichen Erfahrungen mit ihnen teilen und Ansprechpartner sein, sagte Beck im rbb am Donnerstag. Dies gelte auch bei materiellen Hilfen. "Es ist mir nicht leicht gefallen, Ja zu sagen, ich kann man in diese Schicksalslage hereindenken."

Dazu werde er sich auch dem Opferentschädigungsgesetz widmen, das allerdings lückenhaft sei. Außerdem gebe es einen Härtefonds beim Bundesjustizministerium. Man müsse jeden Einzelfall aus Sicht der Opfer prüfen. "Es geht jetzt darum, nach der unmittelbaren Betroffenheitsphase den Blick nach vorne zu richten: den Menschen dabei zu helfen, ihr weiteres Leben wieder gestalten zu können und dabei möglichst wenig von diesem furchtbaren Eindruck beeinträchtigt zu sein", sagte Beck weiter.