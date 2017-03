In der Leonorenstraße in Berlin-Lankwitz darf eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren entschieden, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde (VG 13 L 102.17). Anwohner hatten gegen den Bau des Flüchtlingsheims protestiert - allerdings weniger gegen die Unterkunft selbst, sondern dass auf dem Grundstück rund 200 Bäume dem Neubau weichen mussten.