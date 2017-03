Audio: Inforadio | 27.03.2017 | Ansgar Hocke

Wohnungsleerstand in Berlin - Schrottimmobilien – warum tut die Stadt nichts?

27.03.17 | 08:57 Uhr

Seit mehr als 15 Jahren steht am Hindenburgdamm in Steglitz ein Mietshaus leer: trauriger Rekord in Berlin. Das Eckhaus verfällt immer weiter. Dem Eigentümer gehört ein weiteres leerstehendes Haus am Roseneck. Warum greifen die Behörden nicht ein? Von Ansgar Hocke

Die beiden Berliner Schrottimmobilien sind nicht zu übersehen: Bauzäune sperren die Grundstücke ab, die Eingänge und die Fenster sind mit Holzbrettern verrammelt oder stehen offen. Das Eckhaus am Hindenburgdamm in Steglitz steht über 15 Jahre leer, die Gebäude am Wilmersdorfer Roseneck seit über fünf Jahren. Geschätzter Verkehrswert: zusammen acht Millionen Euro.

Leerstand am Wilmersdorfer Roseneck

Beide Grundstücke und beide Häuser gehörten einer Berliner Augenärztin, die 1997 verstarb. In den Grundbüchern steht immer noch ihr Name. Zwar sollte ein Grundbuch stets die aktuelle Situation widerspiegeln, doch in diesem Fall scheint dies niemanden sonderlich zu interessieren. Geahndet wurde es jedenfalls bisher nicht. Offiziell gilt als Erbe der Sohn der Augenärztin. Er wohnt in der Charlottenburger Heerstraße und schottet sich ab. Auch in seinen Gebäuden an der Heerstraße lässt er alles vergammeln, auch dort gibt es seit Jahren Wohnungsleerstand.

Der Baustadtrat für Charlottenburg Wilmersdorf, Oliver Schruoffeneger (Grüne), kann das Verhalten des Eigentümers nicht nachvollziehen. Er sagt: "Man geht auf die Eigentümer zu, aber die haben es nicht nötig zu vermieten, die haben es nicht nötig zu verkaufen. Man fragt sich mit gesunden Menschenverstand: Was hat er davon, wenn das leer steht?"

Bezirke können offenbar nichts tun

Die Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf schauen hilflos zu. Die bisherigen Gesetze und Instrumente reichten nicht aus, nur bei Gefahren für die Sicherheit der Bürger könnten die Eigentümer von Schrottimmobilien ordnungsrechtlich in die Pflicht genommen werden, sagt Stadtrat Schruoffeneger. "Wir können hier nur als Bauaufsicht eingreifen, wenn eine Gefahr von diesem Gebäude ausgeht. Steht ein Zaun davor, gibt es keine Gefahr - schon sind wir erledigt," erklärt der Grünen-Politiker. "Hier bräuchten wir dringend Eingriffsmöglichkeiten. Wir müssen eine Verschärfung der Bauordnung in diesen Fragen bekommen, und die Enteignungsbehörde müsste aktiver werden."

Enteignungsstelle prüft seit Monaten

Die sogenannte Enteignungsstelle bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung schweigt zu diesem Thema, fühlt sich zur "strikten Neutralität" verpflichtet. Zudem sei die Problematik "Enteignung" zu komplex, und erfolgreiche Enteignungen im Zusammenhang mit Schrottimmobilien seien nicht bekannt, erklärt die Senatsverwaltung gegenüber dem rbb. Derzeit werde geprüft, ob das Enteignungsrecht auf Schrottimmobilien überhaupt verfassungsrechtlich anzuwenden sei. Seit Monaten dauert diese Prüfung. Auf die Frage, warum es keine Antwort gibt, heißt es lapidar: "Die Prüfung dauert logischerweise immer so lange, bis sie fertig ist." Gegen Hausbesitzer vorzugehen, die ihre Immobilien über einen so langen Zeitraum verfallen lassen, erscheint fast unmöglich, denn Eigentum ist im Grundgesetz sehr geschützt. "Eine Enteignung", heißt es da, "ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig".

Mieterverein verlangt Treuhänder

Beim Kampf gegen Leerstand fühlen sich die Bezirke derzeit alleingelassen. Das Gesetz gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum greift nicht, da die Wohnungen im jetzigen Zustand gar nicht mehr vermietet werden können. Die beiden Häuser gelten als unbewohnbar. Wibke Werner vom Berliner Mieterverein fordert deshalb eine rasche Änderung der Verordnung gegen Zweckentfremdung: "Es wäre gut - so wie in Hamburg - die Zweckenfremdungsverbotsverordnung in Berlin mit einem Treuhändermodel zu ergänzen. Danach kann der Bezirk einen Treuhänder bestellen, der sich dann mit der Rückführung des Objektes auf den regulären Wohnungsmarkt befasst, wenn der Vermieter partout nicht reagiert und den Weisungen des Bezirksamtes nicht nachkommt."

