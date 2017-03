Protest gegen Syrien-Krieg - Marsch für Aleppo aus Berlin in Sarajevo eingetroffen

22.03.17 | 13:52 Uhr

Um gegen den Krieg in Syrien zu protestieren, begann Weihnachten 2016 eine Gruppe von Aktivisten von Berlin den "Civil March for Aleppo". Jetzt haben sie ihr Zwischenziel erreicht: In Sarajevo planen sie eine Sonderaktion mit blutroten Füßen.



Der Friedensmarsch für Aleppo ist nach rund drei Monaten in Sarajevo angekommen. Rund 30 Teilnehmer erreichten am Mittwoch auf dem Weg nach Syrien das Zwischenziel in Bosnien-Herzegowina, wie Sprecher Sebastian Olényi der "Berliner Zeitung" sagte. Am 26. Dezember hatte der Marsch in Berlin am Tempelhofer Feld begonnen.

Barfuß und mit roter Farbe unter den Füßen

Für eine Kundgebung in Sarajevo hätten sich 200 Menschen über Facebook und E-Mail bei den Veranstaltern angemeldet, so Olényi. Gemeinsam wollen sie barfuß und mit roter Farbe unter den Füßen durch die Stadt laufen und damit an die Opfer des Bosnien-Krieges vor knapp 25 Jahren erinnern. Zum "Civil March for Aleppo" hatte die Journalistin und Bloggerin Anna Alboth aufgerufen. Gemeinsam will die Gruppe zu Fuß von Berlin nach Aleppo gehen und damit ein Zeichen gegen den syrischen Bürgerkrieg setzen. Der Marsch folgt in umgekehrter Richtung der Flüchtlingsroute. Im September wollen die Aktivisten Syrien erreichen.