Angela Merkel besucht Zukunftshaus in Wedding

Kanzlerin vor Demokrafiegipfel in Berlin

Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hat am Donnerstagmorgen das sogenannte Zukunftshaus in Berlin-Wedding besucht.

Man wolle Menschen aller Altersgruppen sowie unterschiedlicher Herkunft und mit verschiedenen Religionen zusammenbringen, sagte die Leiterin des Zentrums, Irma Leisle. Man wolle im Zukunftshaus unter anderem Senioren und vermeintlich abgehängte Schüler integrieren.

"Der demografische Wandel an sich ist kein Problem. Er wird nur dann zu einem, wenn wir aufhören, die Leute abzuholen und zu integrieren", sagte Geschäftsführerin Ute Köpp-Wilhelmus.



Und genau das gelinge Im Zukunfsthaus, sagte Merkel am Ende ihres Besuchs. Das Projekt zeige, "wie wir angesichts der Veränderung des Altersaufbaus unserer Gesellschaft reagieren müssen. Es ist genau diese Arbeit, die unsere Gesellschaft lebenswert macht."



Anlass für den Besuch Merkels ist der Demografiegipfel am Donnerstag in Berlin. Dort diskutieren Politiker und Wissenschaftler über die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland.