Ziel: Die Bevölkerungsstruktur in Quartieren, in denen ein hoher Verdrängungsdruck besteht, soll erhalten bleiben. Die Bezirksämter können dort bestimmte Luxusmodernisierungen untersagen, um so Mieterhöhungen zu beschränken.

In Kraft seit: 1995 erstes Milieuschutzgebiet in Berlin: Graefekiez in Kreuzberg

Was ist das? Im Milieuschutz oder sozialen Erhaltungsgebieten müssen Hauseigentümer sich für bestimmte Baumaßnahmen die Genehmigung der Bezirksämter einholen. Sogenannte Luxusmodernisierungen, die die Miete in die Höhe treiben, sind nicht erlaubt. Dazu gehören z.B. Fußbodenheizungen, zweite Balkone oder Grundrissänderungen.



Schlupfloch: Alles, was einer "zeitgemäßen Ausstattung" entspricht, wird genehmigt. Was das konkret bedeutet, wird von den Bezirken per Satzung bestimmt. Als "zeitgemäß" genehmigen einige Behörden zum Beispiel Fahrstühle, die meist für einen hohen Mietaufschlag nach der Modernisierung sorgen