Der Zuschauer Berlin Mittwoch, 01.03.2017 | 16:51 Uhr

Es bleibt immer beim gleichen Problem: Zur Miete wohnen ist kein guter Zustand. Wir haben in Deutschland eine Eigentumsquote von nur 50 Prozent. Zum Vergleich: Belgien 75 Prozent, Rumänien 90 Prozent. Die Menschen müssen in die Lage versetzt werden, in den eigenen vier Wänden zu leben. Also Vermögensaufbau fördern, Grunderwerbssteuer senken. Dann können mehr Familien das Thema Miete hinter sich lassen.