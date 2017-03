In Kreuzberg geht eine Ära zu Ende: Seit fast 20 Jahren hatte Hans-Christian Ströbele ein Direktmandat für den Deutschen Bundestag - als einziger Grüner bundesweit. Am Samstag müssen die Grünen nun eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählen.

Seit 1998 hatte sich die Frage nicht gestellt: Denn Hans-Christian Ströbele gewann den Wahlkreis 083 viermal in Folge. Der 77-Jährige ist der einzige direkt gewählte Grüne im Bundestag. Im Dezember hatte Ströbele angekündigt, bei der Bundestagswahl am 24. September nicht noch einmal anzutreten. Ströbele sagte am Samstagmorgen dem rbb, es sei ihm "zu stressig" geworden. "Manchmal 14 oder 16 Stunden pro Tag - das ist mir auf Dauer zu viel." Die Vorstellung sei "nicht verlockend", das jetzt noch einmal über vier Jahre zu machen, so Ströbele in der rbb-Radiowelle radioeins. "Ich glaube auch nicht, dass ich unersetzbar bin." Er werde der Partei aber weiter erhalten bleiben und Politik machen - nur nicht mehr im Bundestag. Einen Nachfolger-Wunsch habe er nicht, er werde sich aber in die Entscheidung nicht einmischen. "Wir haben keine Erbfolge, das entscheidet die Basis."