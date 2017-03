Zwischenfälle mit Drohnen nehmen zu: Nicht nur, dass sich die unbemannten Fluggeräte verfliegen. Die kamera-bewehrten Geräte spionieren auch zunehmend in Verbotszonen wie dem Berliner Regierungsviertel. Nun greift der Bund in den Drohnen-Spaß ein.

Am 10. März stimmte der Bundesrat einer neuen Verordnung von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt zu, die bis zum 1. April auf den Weg gebracht werden soll. Danach sollen Flugmodelle ab einem Gewicht von 250g künftig mit Namen und Anschrift des Inhabers gekennzeichnet sein. Für größere Modelle - ab zwei Kilogramm - wird eine Art Führerschein-Pflicht eingeführt. Bei Modellen über fünf Kilogramm und bei Nachtbetrieb ist grundsätzlich eine Genehmigung notwendig. Grundsätzlich dürfen unbemannte Flugsysteme und Multicopter in den Kontrollzentren rund um die Flughäfen nicht fliegen. Auch im Luftraum über sensiblen Bereichen wie Militäranlagen, Krankenhäusern, Kraftwerken oder Gefängnissen darf nicht geflogen werden. Das Gleiche gilt auch für Naturschutzgebiete, Unglücksstellen oder Menschenansammlungen. Zum Überfliegen von Privatgrundstücken ist eine Genehmigung des Eigentümers notwendig.

In Berlin gibt es einige besondere Flugverbotszonen für Drohnen. So darf rund um den Bundestag in einem Radius von fast 6 Kilometern und unterhalb einer Höhe von 1,5 Kilomentern nicht geflogen werden. Auch am Wannsee ist wegen eines Forschungsreaktors des Helmholtz-Zentrums in einem Radius von etwa 4 Kilometern jeglicher Flugverkehr untersagt.



Mit der steigenden Zahl der Drohnen - schätzungsweise 450.000 soll es inzwischen geben - mehren sich jedoch die Zwischenfälle. 40 Verstöße hat die Berliner Polizei im vergangenen Jahr allein vor dem Bundestag registriert, sagte der Drohnen-Beauftragte der Berliner Polizei, Dirk Trauzettel, dem rbb. Bundesweit gab es 2016 insgesamt 64 Strafanzeigen wegen gefährlicher Annäherungen.

Mit Informationen von Dena Kelishadi