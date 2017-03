Der NSU-Untersuchungsausschuss des Brandenburger Landtags hat Ermittlungen wegen eines möglichen Geheimnisverrats in den eigenen Reihen gefordert. "Der Untersuchungsausschuss sieht eine strafrechtliche Untersuchung als unabdingbar an", erklärte der Ausschussvorsitzende Holger Rupprecht (SPD) am Donnerstag in Potsdam.

Anlass ist ein Bericht der "Potsdamer Neueste Nachrichten" von vergangener Woche, in dem Informationen aus einer nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses an die Öffentlichkeit gelangt waren.

"Das zeigt, dass es eine undichte Stelle gibt und das erzeugt Misstrauen", sagte Rupprecht. "Wir haben uns heute geschworen, wir wollen versuchen, so schnell wie möglich die Staatsanwaltschaft zu unterstützen, um möglichst auch den Verursacher dieses Schadens zu ermitteln, der dann hoffentlich auch nach der ganzen Strenge des Gesetzes bestraft wird", so Rupprecht weiter.