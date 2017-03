Schwerpunkt ist rechtsextreme Kriminalität - Politische Gewalt in Brandenburg steigt auf neuen Höchststand

22.03.17 | 15:41 Uhr

Die Zahl der politisch motivierten Gewalttaten in Brandenburg ist auch 2016 deutlich gestiegen. Die Flüchtlingsthematik habe in der rechten Szene wie ein Katalysator gewirkt, sagte Innenminister Schröter. Auch die Reichsbürger beschäftigen die Sicherheitsbehörden zunehmend.



In Brandenburg ist die Zahl politisch motivierter Straftaten im vergangenen Jahr um rund zehn Prozent gestiegen. Unter den insgesamt 2.163 erfassten Fällen waren 1.664 Straftaten mit rechtsextremem und rassistischem Hintergrund sowie 244 Straftaten aus der linken Szene, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) bei der Vorstellung der Zahlen am Mittwoch. Das Flüchtlingsthema habe dabei "wie ein Katalysator in der rechten Szene" gewirkt.



Besorgniserregend sei die zunehmende Bereitschaft von Links und Rechts, politische Auseinandersetzungen mit Gewalt auszutragen, so Schröter. Mit 260 Gewalttaten, ein Anstieg von knapp 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr, habe man einen Höchststand in der seit 2001 geführten Statistik erreicht. Dabei handelt es sich etwa um Körperverletzungen, versuchten Totschlag, Brandstiftungen oder Raub. 167 Gewalttaten, darunter auch drei versuchte Tötungsdelikte, wurden der rechten Szene zugerechnet, im Vorjahr waren es 129. Von diesen rechten Gewalttaten waren 136 fremdenfeindlich motiviert. Im linksextremen Spektrum stieg die Zahl der gewalttätigen Übergriffe von 48 auf 53 Fälle.

Zum Nachlesen MIK Brandenburg - Politisch motivierte Kriminalität im Land Brandenburg 2016

Angriffe auf Flüchtlinge haben deutlich zugenommen

Der Anstieg der Gewaltdelikte ist laut Innenministerium auch auf eine Zunahme von Körperverletzungsdelikten und Widerstandshandlungen gegen Polizisten im Zusammenhang mit Demonstrationen zurückzuführen. Zudem gab es mehr Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte und Flüchtlinge. Die Polizei registrierte 264 Angriffe auf Flüchtlinge und Asylbewerber, mehr als drei Mal so viele wie im Jahr 2015, als 83 Fälle gezählt wurden. Die Zahl der Gewaltdelikte stieg um mehr als das Doppelte von 44 auf 98. Einziger Lichtblick sei die Tatsache, dass mehr Straftaten aufgeklärt werden konnten, sagte Schröter: In mehr als 60 Prozent der Fälle wurden demnach Tatverdächtige ermittelt, bei den Gewalttaten waren es mehr als 80 Prozent. Der Verein Opferperspektive hatte bereits Anfang März von einem deutlichen Anstieg rechter Gewalttaten im vergangenen Jahr berichtet. Der Verein zählte 221 rechte Angriffe auf Flüchtlinge und Menschen, die als Ausländer wahrgenommen würden, darunter 186 Körperverletzungen. Der Verein nennt regelmäßig höhere Zahlen als die offizielle Statistik, weil den Angaben der Opfer zum Motiv der Täter ein stärkeres Gewicht beigemessen wird.



Aggressivität der "Reichsbürger" gestiegen

In Brandenburg leben nach Erkenntnissen des Landeskriminalamtes rund 440 sogenannte Reichsbürger, die die Bundesrepublik nicht als Staat anerkennen wollen. Sie seien mehrheitlich der rechtsextremen Szene zuzuordnen, sagte Innenminister Schröter.



Die Polizei hatte am Montag bei einem "Reichsbürger" in Brandenburg mehrere Waffen beschlagnahmt. Das Problem des Waffenentzugs bei "Reichsbürgern" und Anhängern der rechtsextremen Szene werde auch Thema in der kommenden Innenministerkonferenz und voraussichtlich im Bundesrat, sagte Schröter.



Von "Reichsbürgern" seien 2016 in Brandenburg 16 in der Regel rechts motivierte Gewalttaten verübt worden, sagte Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke. Die Zahl der "Reichsbürger" sei gestiegen, sie träten zudem aggressiver auf, sagte Schröter. Brandenburg habe die Gefahr jedoch rechtzeitig erkannt.



"Gefährder" vor allem aus dem Kaukasus

Große Sorgen bereiten den Sicherheitsbehörden derzeit auch islamistische Tschetschenen. Fast alle "Gefährder" des Bundeslandes kommen laut Mörke aus der russischen Kaukasusrepublik. Insgesamt werde derzeit eine "niedrige zweistellige Personenzahl" als islamistische Gefährder eingestuft. Eine "hohe einstellige Personenzahl" gelte als "relevante Person". Insgesamt habe es in Brandenburg im vergangenen Jahr 483 Verdachtsfälle in Bezug auf Terrorismus gegeben, sagte Mörke am Mittwoch. In 319 Fällen hätten sich diese Hinweise nicht konkretisiert. In 50 Fällen seien Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die hohe Zahl der Verfahren sei auch darauf zurückzuführen, dass Asylbewerber etwa in der Erstaufnahmestelle angegeben hätten, Kontakte zum sogenannten Islamischen Staat oder anderen Gruppen gehabt zu haben.

Viele politisch motivierte Straftaten in Cottbus

Laut Innenministerium gab es im vergangenen Jahr 28 Straftaten gegen Partei- und Wahlkreisbüros von Parteien. 17 Straftaten richteten sich gegen AfD-Büros, sechs Straftaten gegen Büros der Linken, drei Straftaten gegen die SPD und zwei Straftaten gegen CDU-Büros. Die sogenannte politisch motivierte Ausländerkriminalität spielt weiter eine geringe Rolle, die Fälle stiegen von zwölf auf 38. Darunter waren 2015 vier und 2016 zwölf Gewalttaten. Die Gewalttaten seien vor allem gegenseitige Körperverletzungen in Flüchtlingsheimen, darunter "auch aus religiöser Motivation heraus", sagte Polizeipräsident Mörke. Die meisten politisch motivierten Straftaten gab es 2016 in Cottbus und Frankfurt (Oder). Über zwei Drittel aller Delikte wurden auf öffentlichen Straßen und Plätzen begangen; in knapp 90 Prozent der Fälle handelten die Täter spontan. Jede zweite rechtsmotivierte Gewaltstraftat wurde aus der Gruppe herausbegangen, jede vierte unter Alkoholeinfluss.