"Politischer Aschermittwoch" mit Kabarettist Arnulf Rating: In diesem Jahr stehen ihm in der Berliner Arena Urban Priol, Florian Schroeder oder Nessi Tausendschön zur Seite. rbb|24 überträgt die Veranstaltung ab 20 Uhr im Livestream.

Am Aschermittwoch strömen Politiker aller Parteien traditionell in die Bierzelte, um die Lufthoheit über den Stammtischen zu erobern. Und in der Hauptstadt bleibt alles ruhig? Von wegen: Bereits zum 13. Mal rechnen Arnulf Rating und seine Gäste mit den Parteien und ihrem mehr oder weniger talentierten Personal ab.