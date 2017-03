Im Skandal um marode Polizeischießstände besteht der Verdacht, dass Vize-Polizeipräsidentin Koppers eine Gesundheitsgefährdung der Beamten über Jahre in Kauf genommen hat. Nach einem internen Protokoll wurde Koppers bereits 2011 über die Gefährdung informiert. Dennoch wurden Schießstände weiterbetrieben. Von Gabi Probst

Nach rbb-Informationen wurde am 19.12.2011 in einem "Jour fixe" des Gesamtpersonalrats und Koppers der Sanierungsbedarf der Berliner Schießstätten auf der Grundlage von Gutachten thematisiert. Die Gutachten beziehen sich vor allem auf die Belüftungstechnik und auf "kontaminierte Atemluft".

Im Schießstand-Skandal der Berliner Polizei war Vize-Polizeipräsidentin Margarete Koppers nach rbb-Recherchen bereits Ende 2011 über den Sanierungsbedarf der Schießstände informiert. Koppers hat offenbar über Jahre eine massive Gefährdung der Beamten durch die maroden Schießstände in Kauf genommen.

Bei dem "Jour fixe" wurde laut einem internen Protokoll festgehalten, dass Arbeitsschutz und Sicherheitsstandards wegen des Bestandsschutzes mittelfristig außer Acht gelassen werden könnten. In dem Protokoll, das dem rbb vorliegt, heißt es weiter: "Eine langfristige Option sei das allerdings nicht" und "Die äußerst sensible Diskussion der Schießstandproblematik würde so immer erneut entfacht."

Eine Interimslösung könnte helfen, so die Gutachter, doch die Anlage wurde unverändert noch drei Jahre mit dieser Lüftung weiter betrieben.

Koppers war 2011 amtierende Polizeipräsidentin. Zu den Recherchen wollte sie sich gegenüber dem rbb nicht äußern. Seit der Berichterstattung durch den rbb ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft unter anderem zum Vorwurf der Körperverletzung im Amt - bislang aber gegen Unbekannt.