Auseinandersetzungen in Berlin-Mitte

Am Rande einer Bärgida-Demonstration ist es am Montagabend in Berlin zu Auseinandersetzungen gekommen.

Nach Polizei-Angaben versuchten etwa 40 Gegendemonstranten in der Spandauer Straße, die Polizeiabsperrungen zu durchbrechen. Gegen 20 aggressive Störer setzten die Beamten Pfefferspray ein. Als die Bärgida-Demonstranten zum Alexanderplatz weiterzogen, kam es erneut zu Störversuchen.

Die Polizei erstattete Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Landfriedensbruchs.